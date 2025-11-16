Presentarán moción de censura contra el mindefensa por bombardeo en el que murieron menores de edad

El Gobierno del presidente Gustavo Petro atraviesa un complejo momento después de que la Defensoría del Pueblo y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmaron que al menos siete menores de edad fallecieron durante un bombardeo contra las disidencias de las Farc al mando de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare. Por estos hechos, la representante a la Cámara por Bogotá Katherine Miranda anunció que radicará una moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Así lo señaló la congresista del partido Alianza Verde a través de su cuenta oficial en la red social X. Si en el Congreso se consiguen los votos necesarios, el ministro podría salir de su cargo o verse obligado a renunciar previamente.

Sobre estos hechos, la congresista se hizo múltiples preguntas, pues advirtió que las Fuerzas Militares deben actuar bajo las condiciones del Derecho Internacional Humanitario, que se aplica para todos los conflictos del mundo.

“Ante cualquier ataque, el Estado debe garantizar los principios de distinción, precaución y proporcionalidad”, sostuvo Miranda.

Así mismo, señaló que estos principios deben dar para que se extremen las medidas de precaución en los casos en los que existen posibilidades de que haya niños presentes en las filas de grupos armados ilegales.

“Por eso, exigimos al Gobierno Nacional tres explicaciones inmediatas: primero, el informe de inteligencia previo al bombardeo, si existía información que indicara la presencia de menores, y qué medidas se tomaron para verificarlo; dos, los protocolos de protección aplicados, qué pasos se siguieron para garantizar la distinción entre combatientes, civiles y, especialmente, frente a los niños reclutados ilegalmente; y tres, las reglas de enfrentamiento autorizadas, si la fuerza utilizada cumplía con la proporcionalidad exigida por el DIH”, puntualizó Miranda.

Presidente Petro explicó por qué dio la orden de ejecutar el bombardeo

Adicionalmente, la congresista señaló que el Gobierno también debe informar quién dio la orden final de ejecutar la operación.

Sobre este último punto, el presidente Petro indicó en su momento que había autorizado el bombardeo contra las disidencias de alias Iván Mordisco y lamentó que fallecieran menores de edad una vez se confirmó su deceso.

“No es un crimen de guerra. Primero porque no ocultamos información como ustedes si lo hicieron, segundo porque la información no era completa y si implicaba riesgo, tercero porque si no se hace, 150 hombres bien armados hubieran podido matar a 20 soldados que se encontraban al frente. En la selva no teníamos otro método para defender la vida de los soldados y tome personalmente la decisión”, comentó el presidente Petro en una respuesta dirigida a la senadora María Fernanda Cabal en su cuenta de X.