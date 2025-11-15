Medicina Legal informó que recibió 20 cadáveres tras bombardeos en Guaviare: siete son menores de edad

El Instituto Nacional de Medicina Legal emitió un pronunciamiento oficial en las últimas horas, después de que la Defensoría del Pueblo señaló que seis menores de edad murieron tras un bombardeo ejecutado por las Fuerzas Militares.

“El Instituto Nacional de Medicina Legal y Medicinas Forenses recibió 20 cuerpos el 12 de noviembre en la sede de Villavicencio y San José del Guaviare”, explicó la entidad en un pronunciamiento oficial. Según señalaron, 13 de los cuerpos correspondían a hombres y otros siete a mujeres.

“Producto de los análisis forenses realizados se determinó que siete de los cuerpos sin vida recibidos por el Instituto son de menores de edad. De género femenino, cuatro, y de género masculino, tres”, concluyó Medicina Legal y agregó que los resultados de sus análisis serán debidamente enviados a la Fiscalía General de la Nación.

Los cuestionamientos de la Defensoría del Pueblo y la respuesta del presidente Petro

La Defensoría del Pueblo cuestionó duramente las acciones ejecutadas por las Fuerzas Militares en el Guaviare y señaló que su deber es velar por la protección de los derechos de los menores de edad reclutados, además de criticar duramente a los grupos armados ilegales que los incorporan forzosamente en sus filas.

“Las Fuerzas Militares deben adoptar todas las precauciones factibles para proteger a los menores de edad, que aun cuando hayan sido reclutados para participar en las hostilidades conservan una protección reforzada derivada de los principios de humanidad, precaución, necesidad militar -que está estrictamente limitada-, así como el interés superior de la niñez”, indicó la defensora del Pueblo, Iris Marín.

Sobre estos hechos, el presidente Gustavo Petro también emitió un pronunciamiento lamentando el fallecimiento de los menores de edad.

“Teníamos 150 hombres de alias Mordisco fuertemente armados avanzando por la selva del Guaviare en dirección a un pelotón de 20 soldados a los que yo podía reforzar con munición, pero podían también ser emboscados o contra emboscados. Perderíamos 20 jóvenes al servicio del estado y la sociedad. Decisión riesgosa, bombardear antes que lleguen a su objetivo. Eso hice. Claro que lo esencial en la guerra es ganar al pueblo y transformar el territorio. Es lo que he hecho bajo sus críticas”, puntualizó el primer mandatario a través de su cuenta oficial en la red social X.