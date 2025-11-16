Exministro de Duque se puso del lado del actual ministro de Defensa: “el verdadero crimen es el reclutamiento”

Aunque en el papel los gobiernos del expresidente Iván Duque y del presidente Gustavo Petro son ideológicamente dispares, tras los recientes bombardeos que dejaron siete menores de edad muertos sus funcionarios han esbozado argumentos similares. Incluso, el exministro de Defensa Guillermo Botero se puso del lado del actual ministro de Defensa Pedro Sánchez al afirmar que la responsabilidad debe recaer sobre los actores criminales.

(Lea también: Iván Cepeda condenó el bombardeo ordenado por el presidente Petro en Guaviare y lamentó muerte de menores de edad).

En una entrevista con la emisora W Radio, Botero compartió la posición que ha esbozado el ministro Sánchez, según la cual la responsabilidad del fallecimiento de los menores de edad es del grupo armado que los reclutó forzosamente y no del Estado colombiano.

“Las operaciones militares se hacen con apego a la ley, al Derecho Internacional Humanitario (DIH), a los Derechos Humanos. Y se hacen, sobre todo, ajustadas al derecho operacional”, puntualizó Botero.

Así mismo, indicó que este tipo de despliegues siempre se ejecutan con la debida planeación. “Bien lo dijo el general Nicacio Martínez, que era comandante del Ejército cuando yo era ministro, que nosotros de haber sabido que había menores hubiéramos planeado otra clase de operación. Nosotros no sabíamos”, recordó Botero.

Más tarde, esbozó el mismo argumento que usó el ministro Sánchez: “aquí el verdadero crimen es el reclutamiento de menores”, dijo Botero.

En efecto, el ministro de Defensa actual ha señalado en reiteradas oportunidades que deben condenarse las acciones de los grupos armados ilegales que obligan a niños, niñas y adolescentes a entrar en sus filas.

"El único crimen o delito en esta operación fue cometido por la estructura criminal de alias Mordisco. Este GAOr expuso a menores de 18 años al peligro y a las hostilidades, responsabilidad que recae exclusivamente sobre estos grupos armados ilegales“, indicó Sánchez en un pronunciamiento que hizo a través de su cuenta oficial en la red social X.

Botero arremetió contra el gobierno del presidente Petro

No obstante, Botero arremetió contra el presidente Gustavo Petro. “Es bueno revisar los trinos del presidente Petro en su momento, atacando esa operación militar, para que él años después esté en la misma circunstancia en la que nosotros estuvimos”, comentó Botero.

Vale decir que, en noviembre del 2019, Botero se enfrentó a una moción de censura y renunció a su cargo antes de que esta fuera votada en el Congreso.

Un destino similar podría sufrir el actual ministro Sánchez. De hecho, Katherine Miranda, la representante a la Cámara por Bogotá del partido Alianza Verde, sostuvo que radicará una moción de censura contra Sánchez esta semana.

Sobre este anuncio, Botero señaló que “es un planteamiento injusto”. Y advirtió que el ministro Sánchez ha sido transparente con la información.