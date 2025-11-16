Estados Unidos confirmó que el portaviones “más letal del mundo” ya está en aguas del mar Caribe

Estados Unidos ha redoblado sus acciones militares del mar Caribe. No solo ha perpetrado varios bombardeos contra embarcaciones a las que ha calificado como supuestas ‘narcolanchas’, sino que en las últimas horas confirmó que el poderoso portaviones USS Gerald R. Ford ya se encuentra en en aguas del mar Caribe.

Así lo confirmó el Comando Sur de los Estados Unidos (Southcom) a través de un comunicado de prensa publicado en las últimas horas. De acuerdo con su información, su objetivo es apoyar las directrices del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el desmantelamiento de organizaciones criminales trasnacionales.

“Mediante un compromiso inquebrantable y el uso preciso de nuestras fuerzas, estamos preparados para combatir las amenazas transnacionales que buscan desestabilizar nuestra región”, declaró el Almirante Alvin Holsey, Comandante de Southcom, citado en el comunicado de esa entidad.

“El despliegue del Grupo de Ataque del Portaaviones USS Gerald R. Ford representa un paso crucial para reforzar nuestra determinación de proteger la seguridad del hemisferio occidental y la seguridad del territorio estadounidense”, agregó Holsey.

Adicionalmente, recordaron que sus fuerzas conjuntas ya se encuentran desplegadas en el mar Caribe. Entre otras unidades mencionaron al Grupo Anfibio Listo Iwo Jima y la unidad expedicionaria de infantería de marina embarcada, como parte de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear.

“Los líderes de nuestra nación han recurrido al Grupo de Ataque del Portaaviones Gerald R. Ford como la plataforma más capaz, adaptable y letal del mundo para estar donde y cuando se necesite”, sostuvo, por su parte, el contraalmirante Paul Lanzilotta, comandante del Grupo de Ataque del Portaaviones 12. “Nuestra fuerza reforzará las capacidades existentes para proteger la seguridad y la prosperidad de nuestra nación contra el narcoterrorismo en el hemisferio occidental”, concluyó el alto mando militar.

Esto buscan lograr con el portaviones “más letal” en el Caribe

De acuerdo con la información del Southcom, más de 4.000 marineros y decenas de aeronaves tácticas se encuentran a bordo del Gerald R. Ford.

Según señalaron, estos recursos les proporcionan “a los comandantes de combate y a los líderes civiles estadounidenses una mayor capacidad para proyectar poder mediante operaciones sostenidas en el mar. Este portaaviones, el primero de su clase, puede catapultar y recuperar simultáneamente aeronaves de ala fija en su cubierta de vuelo, de día o de noche, en apoyo de las operaciones encomendadas”.