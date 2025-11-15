“Fui a su matrimonio con José Amiro”: Abelardo de la Espriella recordó cuando fue amigo personal de Vicky Dávila

Una de las rupturas más fuertes en la precampaña de la derecha tuvo que ver con las fuertes críticas que le lanzó la precandidata Vicky Dávila al abogado y también precandidato Abelardo de la Espriella.

Pues bien, este último contó nuevos detalles sobre su relación con la exdirectora de Semana. En una entrevista con ese mismo medio de comunicación, De la Espriella aseguró que esta sería la última vez en la que se refería a las críticas que le ha lanzado Vicky.

De hecho, recordó que fueron amigos durante dos décadas e incluso asistieron a eventos familiares del otro en esos años.

“Ya no tiene sentido, he tratado por todos los medios de sentarme con ella. Tuvimos una amistad de 20 años y nunca me hizo un reclamo. Fui a su matrimonio con José Amiro, fui abogado de él, ella me consultaba, estuvo aquí en Barranquilla, en el bautizo de mis hijos, hacíamos karaoke en su casa, en la mía", sostuvo De La Espriella.

Además, recordó que se conocen desde hace muchos años debido a que participaron en un programa de radio llamado ‘Radiosucesos’, de RCN. Sin embargo, indicó que Vicky cambió cuando ambos se metieron en política.

“Ella verá lo que hace, pero no puedo aceptar que me siga haciendo juicios morales por mi ejercicio de abogado y no solamente en el caso de Álex Saab, a quien invité en su momento para que cooperara con Estados Unidos, cosa que no quiso hacer. Después de más de 20 años de ejercicio profesional, no tengo ni una sanción disciplinaria, ni una sanción penal. En consecuencia, actué conforme a derecho. Entonces, si ya los jueces se pronunciaron, ¿qué le hace pensar a Vicky que ella tiene más autoridad que los jueces de la república?“, se preguntó el abogado De la Espriella.

En efecto, una de las principales críticas que le ha hecho Vicky Dávila tiene que ver con la cercanía que tuvo De la Espriella con el señalado testaferro de Nicolás Maduro, Álex Saab, quien estuvo preso en Estados Unidos y luego terminó regresando a Venezuela.

“No la vuelvo a invitar a un café”: De la Espriella se rindió con Vicky Dávila

Así mismo, De la Espriella señaló que ha intentado tener un ánimo conciliatorio con Vicky Dávila, pero no ha conseguido que ella cambie de opinión.

“A mí nunca me había ido tan mal con una mujer, porque les he dicho a todas: ‘Sentémonos, vamos a tomar un cafecito’. Ya entendí, no quiere nada conmigo. No la vuelvo a invitar a un café. Ella tiene el derecho a pensar lo que quiera. Lo que me resulta supremamente extraño es que durante 20 años de amistad nunca hubo un señalamiento, un reclamo, y ella sabe que nunca le pedí nada indebido, que siempre la respeté, la quise mucho y siempre la valoré, pero ya entendí”, concluyó el abogado.