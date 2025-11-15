Petro negó contradicción y explicó por qué ordenó bombardeos tras criticar ataques de EE. UU. a ‘narcolanchas’

El presidente Gustavo Petro ha criticado duramente las decisiones de Estados Unidos sobre bombardear embarcaciones en aguas internacionales

Las críticas de la Oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro han arreciado en las últimas semanas debido a los bombardeos que ha ordenado el primer mandatario contra las disidencias de las Farc. Entre otras cosas, han cuestionado duramente el hecho de que autorice este tipo de operaciones militares después de que lanzó fuertes críticas contra Estados Unidos por los ataques que ha perpetrado ese país contra supuestas ‘narcolanchas’ en aguas internacionales.

(Lea también: Petro firmó acuerdo con el Reino de Suecia para la adquisición de 17 aviones de combate Gripen).

Sin embargo, para el jefe de Estado sus órdenes a la Fuerza Pública y sus posturas frente a las decisiones de Estados Unidos no encierran ninguna contradicción.

“Los que caen en los bombardeos de la fuerza pública colombiana, tienen ametralladoras, explosivos, fusiles y son organización armada declarada. Son sujetos del DIH y objetivos de guerra, porque declararon la guerra. Buscan eliminar fuerzas del estado y civiles indefensos a través de sus armas letales”, explicó el presidente Petro a través de una publicación en su cuenta oficial en la red social X.

En contraste, sostuvo que los tripulantes de las embarcaciones bombardeadas por Estados Unidos en los últimos meses no pueden considerarse como combatientes activos.

“Lo de las lanchas no son nada de eso, son simples lancheros contratados. No han declarado la guerra a nadie: sobreviven en la pobreza”, puntualizó el primer mandatario.

¿El gobierno Petro estaría dispuesto a bombardear menores de edad reclutados? Mindefensa respondió

Pero quizás uno de los cuestionamientos más fuertes ha sido dirigido al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, por sus declaraciones sobre la posibilidad de que hubiese menores de edad presentes dentro de las filas de las disidencias alzadas en armas que fueron objeto de los bombardeos.

“Quien se involucra en las hostilidades pierde toda protección, sin distinción alguna. Recordemos claramente que lo que mata no es la edad, es el arma en sí. Recordemos el caso de Sierra Leona donde hubo inclusive generales menores de edad que eran asesinos y que fueron condenados por estos hechos (sic)”, indicó el ministro de Defensa en una declaración pública esta semana.

La posición del actual mindefensa se acerca a la postura que tuvo en su momento el exministro de Defensa del gobierno Duque, Diego Molano, quien aseguró en 2021 que los menores de edad “dejan de ser víctimas cuando cometen delitos”.