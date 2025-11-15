Brutal: Quinceañera fue quemada por otros menores dentro de una perfumería artesanal, tiene el 80 % del cuerpo afectado

En las últimas horas se conoció un brutal caso que tiene consternado a Pasto, capital del departamento de Nariño. Se trata que una adolescente de 15 años que está luchando por su vida, luego de sufrir quemaduras en el 80 % de su cuerpo en una perfumería artesanal, en el mismo hecho otra mejor murió.

De acuerdo con El Heraldo, el hecho se registró hace tres meses y aún sus victimarios no han sido judicializados, Sara Yuliana, ha pasado por más de 40 cirugías, su familia pide justicia.

Sara Yuliana, de 15 años, lucha por su vida luego de haber sido quemada por otros menores

El hecho se registró en el barrio Madrigal, suroccidente de Pasto, en donde al interior de una perfumería artesanal varios adolescentes le lanzaron un líquido inflamable, les prendieron fuego y les cerraron la puerta.

“Les estaban colocando las etiquetas cuando, dos muchachos y dos muchachas, les echaron alcohol, las incendiaron y les cerraron la puerta. Ellos salieron corriendo. Cuando ellas gritaron ‘auxilio, nos estamos quemando, ábranos la puerta’. Pero, la gente creyó que estaban jugando y nadie les hizo caso”, relató Wilson Zambrano, el padre de la quinceañera a TelePacífico.

Fue la madre de la menor la que pasaba justo en ese momento y escuchó la bulla, porque ya decían que eran dos niñas las que se estaban quemando dentro de una casa.

“Ella la logró sacar. Yo estaba en la casa cuando llegó mi otra hija, ‘papá Sarita se está quemando’. Salí inmediato, cuando llegué mi hija ya estaba en el anden, entre la vida y la muerte”, relató.

El padre indicó que tiene conocimiento que uno de los que participó en el hecho es un adolescente que era el novio de la otra niña que murió. El llamado: “que esclarezcamos esto y que no quede en la impunidad”.