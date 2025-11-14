WOM le envió carta a Petro sobre integración entre Tigo y Movistar: “se creará estructura duopolística”

La integración entre dos gigantes de las telecomunicaciones en Colombia como Tigo y Movistar ha suscitado una intensa discusión en ese sector. Muestra de ello es que este 13 de noviembre la empresa WOM le envió una carta abierta al presidente Gustavo Petro para pronunciarse sobre el tema.

En la misiva, WOM se refirió a una publicación que hizo el primer mandatario en octubre pasado. Allí, Petro criticaba duramente a los monopolios.

“La orden de la constitución es competencia, comunidades y Estado. El mundo empresarial privado no debe estar compuesto de carteles y monopolios. La SIC tiene la indicación del presidente de atacar toda formación monopólica y de carteles, en el mundo empresarial colombiano”, señaló el presidente Petro el 16 de octubre, haciendo referencia a una decisión que tomó la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sobre una sanción que cobijó a la Dimayor y a cinco clubes del Fútbol Profesional Colombiano.

Pues bien, WOM señaló que podría presentarse una situación similar en el sector de las comunicaciones.

“En esta carta queremos hacerle un respetuoso llamado a la acción y solicitar su atención en relación con la integración entre Tigo y Movistar. Contrario a sus instrucciones de ‘atacar todas las formaciones monopolísticas y carteles en el mundo empresarial colombiano’, esta integración, si se autoriza, creará una estructura duopolística en el mercado de las telecomunicaciones, con dos grandes actores, Claro y Tigo-Movistar, que controlarán más del 90% del mercado”, expresó WOM en su misiva.

“Esto no se puede permitir”: WOM sobre la integración entre Tigo y Movistar

Así mismo, WOM advirtió que este supuesto duopolio podría traer consecuencias negativas para el sector. “Esto no se puede permitir”, indicó la empresa.

Entre otras cosas, mencionaron que podría presentarse un incremento en los precios que asumen los consumidores, una reducción en la cobertura, una mayor brecha de conectividad y una profundización en las desigualdades que persisten en algunos territorios y sectores socioeconómicos.

“Sabemos que la decisión final sobre esta integración no ha sido tomada aún. Compartimos su visión y creemos que esta integración debe ser rechazada, a menos que su aprobación esté sujeta a condicionamientos estrictos, que permitan que los pequeños operadores sobrevivan, crezcan y puedan competir eficazmente, en beneficio de todos los usuarios”, concluyó WOM en su pronunciamiento.