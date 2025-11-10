“OXXO se ha convertido en un poderoso motor en la generación de empleo en Colombia”: Andrés Morales

En sus 16 años de presencia en el país, OXXO ha trascendido el concepto de tienda de conveniencia para consolidarse como un actor clave en la construcción de valor económico, social y ambiental en Colombia. A través de su estrategia RespetuOXXOs, la compañía busca fortalecer su papel como aliado de las comunidades, impulsando programas que trascienden la operación comercial y que hoy la posicionan como una empresa comprometida con el desarrollo sostenible.

Puede leer: Famisanar agrega nueva clínica a sus servicios en Bogotá

Según Andrés Morales, director general de OXXO Colombia, la cadena cuenta con más de 4.500 colaboradores, de los cuales el 72% son mujeres y, dentro de ese grupo, el 53% son madres cabeza de familia. “Estas cifras reflejan nuestro compromiso constante con la equidad y las oportunidades reales”, afirmó Morales, destacando que el capital humano es el eje de la estrategia JEDI (Justicia, Equidad, Diversidad e Inclusión).

En este frente, sobresalen iniciativas como el programa Silver, que reconoce el valor de la experiencia al vincular a personas mayores de 55 años, y la alianza con Best Buddies, que promueve la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual.

El compromiso social de OXXO también se refleja en programas que promueven la seguridad y la convivencia en los territorios donde opera. La campaña “No Disponible para Menores” refuerza la política de cero tolerancia frente a la venta de alcohol y tabaco a menores de edad, mediante capacitación constante y protocolos estrictos que garantizan el cumplimiento normativo y la protección de la salud pública.

Puede interesarle: El Acueducto ofrece descuento del 100 % en intereses a usuarios con deudas de agua hasta diciembre de 2025

De igual manera, el programa “NOXXOtras Seguras”, desarrollado en alianza con la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá, convierte las tiendas en puntos de confianza capaces de activar la ruta única de atención a mujeres víctimas de violencia. Iniciado en la localidad de Suba, el proyecto ya se ha extendido a Pereira, Dosquebradas y próximamente a Teusaquillo (Bogotá).

Otra iniciativa destacada es “Gestores de Convivencia”, creada junto a la Fundación VET, que vincula a veteranos de las fuerzas armadas para acompañar la operación en horarios nocturnos. “Lo más valioso de los veteranos es que fortalecemos la sana convivencia, y además damos nuevas oportunidades laborales a quienes han servido a Colombia”, explicó Morales.

En materia ambiental, OXXO también marca la diferencia. Gracias a su alianza con Recuperadores Circulares, la compañía ha logrado la recuperación de más de 851 toneladas de residuos, evitando la tala de 2.225 árboles y reduciendo 493 toneladas de CO₂, junto con el ahorro de 60 millones de litros de agua y 742.000 Kwh de energía.

Lea también: ¿Arancel de 40 % a carros importados?: esta es la nueva propuesta del Gobierno Nacional

Con más de 630 tiendas en 39 ciudades, OXXO reafirma que su modelo de negocio está basado en el respeto, la equidad y la sostenibilidad. Ser RespetuOXXOs no solo define su manera de operar, sino su compromiso con la generación de un impacto positivo y duradero en las comunidades donde está presente.