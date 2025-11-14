“Telefónica se va porque se concentra en Europa”: Petro y su razón de la unión entre Movistar y Tigo

En la mañana de este viernes 14 de noviembre, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), anunció oficialmente la aprobación de la integración entre Movistar y Tigo en el país. Este es un hecho relevante para el sector de las telecomunicaiones en Colombia.

Sin embargo, esta aprobación está sujeta a una serie de condiciones para mitigar los riesgos a la competencia, de esta manera se crea un nuevo actor que concentrará aproximadamente el 90% del mercado móvil en el país.

La noticia alabada por unos y rechazada por otros, ha generado todo tipo de comentarios, empezando por el presidente de la ETB, Diego Molano, quien aseguró en entrevista con Blu Radio, que la industria de las telecomunicaciones "está en crisis. Está quebrada".

Además aseguró que ETB, compañía que pertenece en su gran mayoría al Distrito Capital, es la que mejor red fibra óptica maneja, señalando que plataformas como Netflix, Amazon y demás, los tienen quebrados.

Al respecto, el presidente Gustavo Petro se pronunció en sus redes sociales, asegurando que durante su alcaldía en Bogotá, fue quien más fibra óptica instaló, luego describió según él, la razón de la salida de Telefónica del país.

“Está si es una mentirosota. La red de fibra óptica la puso Bogotá Humana en media ciudad. Nunca más hicieron nada.Telefónica/Movistar se va por qué se concentra en Europa.Claro es poderosa, pero la solución para garantizar libre competencia es las comunidades de internet, y el manejo de la troncal de fibras ópticas para conectar lo desconectado: el 40% de lo colombianos; los cables submarinos en sociedad, y la infraestructural nodal de inteligencia artificial con la mayor capacidad y rapidez de computación posible hoy”.

Igualmente agregó la que sería su propuesta de telecomunicaciones.

“La nube debe ser propiedad soberana del país. Está es mi política de comunicaciones, con un fuerte componente educacional: las facultades de ciencias cuánticas.”.