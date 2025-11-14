Latinoamérica, en alerta: ¿En qué consiste la Operación Lanza Sur que anunció Estados Unidos en el Caribe?

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, fue el encargado de anunciar la nueva operación que pone en alerta a Latinoamérica

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth anunció en la tarde de este jueves 13 de noviembre que su cartera desplegará una operación militar denominada ‘Lanza Sur’ en el mar Caribe, donde ya venía realizando bombardeos contra embarcaciones que habían calificado como ‘narcolanchas’.

“El presidente Trump ordenó tomar medidas, y el Departamento de Guerra está cumpliendo. Hoy anuncio la Operación LANZA DEL SUR liderada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear y el Comando Sur de Estados Unidos”, señaló Hegseth a través de su cuenta oficial en la red social X.

Así mismo, señaló que su intención con este despliegue militar es defender a Estados Unidos y “expulsar” a supuestos “narcoterroristas” del hemisferio, pues señaló que las drogas que transportan “están matando” estadounidenses.

El anuncio se da tras varias semanas de tensión con Latinoamérica debido a los bombardeos que se han vuelto constantes en el mar Caribe y, ahora también, en el océano Pacífico. Esto ha hecho parte de una estrategia de la Casa Blanca contra el narcotráfico, aunque expertos han dudado de su efectividad para contrarrestar ese fenómeno.

Varias ONG señalan que se han presentado ejecuciones extrajudiciales en los bombardeos

Entre tanto, varias organizaciones defensoras de derechos humanos han lanzado duros reproches a la administración Trump por los bombardeos que ha lanzado contra embarcaciones en aguas internacionales. Sobre todo porque varios tripulantes de esos navíos han fallecido sin pasar por un juicio justo.

“Desde nuestro punto de vista jurídico, y teniendo en cuenta las obligaciones de Estados Unidos en materia de Derecho Internacional y Derechos Humanos, estos ataques -independientemente de si allí había o no narcotraficantes- constituyen ejecuciones extrajudiciales. Estados Unidos no está en conflicto armado con Venezuela ni con Colombia”, señaló la directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, en una entrevista con la emisora Blu Radio.