¿Gobierno Petro está dispuesto a bombardear menores de edad reclutados por grupos armados? Esto dijo el mindefensa

El presidente Gustavo Petro ha señalado en los últimos días que ha autorizado dos bombardeos contra las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco en los departamentos de Arauca y Guaviare. Después de estas acciones militares, han surgido cuestionamientos sobre la posibilidad de que hubiese menores de edad entre los combatientes fallecidos o heridos.

Pues bien, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió al tema recientemente en unas declaraciones que dio frente a varios medios de comunicación. Entre otras cosas, advirtió que los métodos que usa la Fuerza Pública están amparados por el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

“En ninguno de estos ataques se han afectado personas o bienes protegidos por el DIH”, indicó el ministro Sánchez. Además, sostuvo que Medicina Legal será la entidad encargada de determinar el sexo y la edad de los combatientes fallecidos.

Según Sánchez, si alguno de “los combatientes ilegales que murieron allá es menor de edad, menor de 18 años, aquí la responsabilidad, y hay que denunciar este delito de crimen de lesa humanidad que es el reclutamiento de menores, a los grupos criminales (sic)”, señaló el ministro.

Luego, hizo una controvertida afirmación sobre la naturaleza de los menores de edad que son reclutados forzadamente por parte de grupos al margen de la ley. “Quien se involucra en las hostilidades pierde toda protección, sin distinción alguna. Recordemos claramente que lo que mata no es la edad, es el arma en sí. Recordemos el caso de Sierra Leona donde hubo inclusive generales menores de edad que eran asesinos y que fueron condenados por estos hechos (sic)”, puntualizó el ministro Sánchez.

¿La misma postura del gobierno Duque?

Las declaraciones que hizo el ministro de Defensa muestran un cambio de postura del gobierno Petro frente a este tipo de operaciones militares. De hecho, durante el gobierno del expresidente Iván Duque hubo indignación nacional después de que se confirmó que menores de edad habían fallecido durante bombardeos a grupos armados.

“Si la cúpula del Ejército sabía que iba a bombardear niños, estamos ante un crimen de guerra. Duque debería responder públicamente a esta investigación de Cuestión Pública", sostuvo en agosto de 2020 el entonces senador Gustavo Petro acerca de un informe del medio Cuestión Pública en el que revelaba que el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas bajo el gobierno Duque tenían conocimiento de la presencia de menores de edad en las filas de grupos armados en Caquetá antes de lanzar bombardeos.

Las declaraciones del ministro Sánchez recuerdan también las palabras del ministro Diego Molano, quien en 2021 señaló en una entrevista con RCN Radio que los menores de edad “dejan de ser víctimas cuando cometen delitos”.

Además, acuñó el criticado término de “máquinas de guerra” para referirse a los menores de edad reclutados por grupos armados. “Estamos hablando de un operativo que tenía una estructura narcoterrorista que usa a jóvenes para convertirlos en máquinas de guerra”, comentó Molano en una entrevista con Blu Radio, también en 2021.