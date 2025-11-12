Murillo reveló cómo evitó una ruptura de relaciones del Gobierno Petro con la Argentina de Javier Milei

Durante el gobierno del presidente Gustavo Petro Colombia ha atravesado varios momentos de tensión con países como El Salvador, Estados Unidos, Israel, Argentina y Ecuador. Una de las figuras claves en la gestión diplomática de esta administración fue Luis Gilberto Murillo, quien se desempeñó como embajador de Colombia en Washington y, más tarde, como canciller.

En entrevista con PUBLIMETRO, Murillo reveló algunos de los momentos más complejos que enfrentó cuando estuvo al frente de las relaciones exteriores de Colombia.

Entre otras cosas, sostuvo que su tesis es que Colombia debería tener buenas relaciones con todos los vecinos, incluida Venezuela. Además, recordó algunos episodios tensos que atravesó el Gobierno Nacional con Argentina.

“Cuando llegué a la Cancillería casi se nos cae la relación con Argentina. Ya habían llamado a embajadores a consultas y el próximo paso era romper relaciones. El presidente Milei seguía insultando al presidente Petro y viceversa”, relató Murillo.

Luego advirtió que en su opinión Colombia no debería romper relaciones con los países hermanos de Latinoamérica, independientemente de su orientación ideológica.

“Con la canciller (Diana) Mondino, que estaba en Argentina en ese momento, nos pusimos a trabajar en plena Semana Santa y resolvimos el problema. Los dos presidentes llegaron a un acuerdo de no agresión. Salvamos la relación y regresaron los embajadores”, advirtió Murillo.

Adicionalmente, señaló que en su momento estaban pensando en los colombianos que se encuentran en Argentina -muchos de ellos son estudiantes- y en los argentinos que viven en Colombia.

Murillo habló sobre la situación diplomática con Estados Unidos

Desde que llegó Donald Trump a la Casa Blanca la situación diplomática ha tenido momentos de mucha tensión en Colombia.

“En lugar de moverse hacia la construcción de confianza, en una hoja de ruta de encontrar puntos comunes, se llevó más a incrementar el conflicto. Se escaló mucho más el lenguaje, que no condujo a una buena interlocución y tiene al país en un momento difícil en la relación con Estados Unidos”, puntualizó Murillo.