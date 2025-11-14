Detalles del atentado al senador Temístocles Ortega cuando se movilizaba por el Cauca

En la madrugada de este viernes, 14 de noviembre, el senador Temístocles Ortega reportó a través de sus redes sociales el atentado del que fue víctima cuando se movilizaba por departamento del Cauca. El vehículo recibió seis impactos de bala. Los atacantes se movilizaban en automóviles.

El senador y exgobernador indicó que el hecho se registró cuando su comitiva se desplazaba por el sector conocido como El Túnel, en la vía que conduce a Popayán, Cauca.

Atentado contra el senador Temístocles Ortega en Popayán

Según relató el senador a través de sus redes sociales, el ataque al vehículo en el que se movilizaba fue perpetrado por delincuentes armados que se movilizaban en dos automóviles, uno adelante y otro detrás de la caravana.

De acuerdo con su versión, la rápida acción del conductor del esquema de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y de un escolta de la Policía permitió que evadieran el ataque.

“Logramos escapar gracias a la pericia y valentía del conductor de la UNP y el escolta de Policía nacional que se llevaron el carro por delante. Fuimos perseguidos hasta la entrada de Popayán, pero el conductor impidió que nos alcanzaran”, señaló el senador.

Ortega también confirmó que había solicitado a la UNP el refuerzo de su esquema de seguridad y reiteró su preocupación por la situación en el departamento.

“Salimos por fortuna todos ilesos. A la UNP he pedido personalmente reforzar el esquema, no lo han hecho. Muy difícil la situación de inseguridad del Cauca”, agregó en la publicación.

La Procuraduría se pronunció a través de la página oficial para referirse al atentado. “El Procurador General, Gregorio Eljach, condena atentado contra el senador Temístocles Ortega, cuando se movilizaba hacia Popayán. Urge atender solicitud para revisar su esquema de seguridad y poner freno a los violentos. No podemos permitir que bandidos vuelvan a sumir a Colombia en el temor y la zozobra”.