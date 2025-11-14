Impresionante accidente de cuatro menores de edad que iban solos en un carro, tres resultaron heridos

Accidente de un vehículo en el que iban cuatro menores de edad. (Foto: Captura de video Noticias Caracol 14 de noviembre)

Cuatro menores de edad irían solos en un vehículo que se estrelló contra un poste

En la madrugada de este viernes, 14 de noviembre, se registró un grave accidente en el barrio El Tejar, en la localidad de Puente Aranda en Bogotá, en el que cuatro menores de edad que se movilizaban en un vehículo se estrellaron de frente contra un poste. Tres de los ocupantes terminaron heridos.

Según el equipo de socorristas que llegaron hasta el sitio para prestarles ayuda, todos los que se movilizaban en el vehículos eran menores de edad.

Tres menores de edad heridos en un accidente en Bogotá

De acuerdo con el Ojo de la Noche, en el vehículo se movilizaban dos hombres dos mujeres, que se movilizaban en un vehículo tipo sedan. Según las primeras versiones, los menores habrían salido de una fiesta.

Al parecer, el accidente se presentó minutos después y terminaron estrellándose contra un poste.

Los vecinos del sector aseguraron que en el momento del accidente los dos hombres habrían salido corriendo del vehículo, dejando a las dos mujeres dentro del vehículo.

En ese momento, los mismos vecinos de la comunidad salieron de sus casas y los persiguieron para que se hicieran responsables por sus actos.

Cuando finalmente llegaron los bomberos y las ambulancias con el personal de la Secretaría de Salud de Bogotá, les brindaron atención médica inmediata a las mujeres y a uno de los hombres, que resultaron heridos.

Ahora, las autoridades están trabajando en determinar cuál de los menores era el que estaba manejando y si se encontraba bajo los efectos del licor.