Video: en plena audiencia reaparece Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’ desde Portugal

En la mañana de este jueves 13 de noviembre, Diego Marín Buitrago, conocido con el alias de ‘Papá Pitufo’, reapareció tras varios meses sin conocer su paradero, luego de que fuera liberado de manera provisional por el Tribunal Supremo de Portugal.

En esta ocasión el denominado ‘Zar de contrabando’, acudió a la audiencia de acusación en su contra ante un juez de Bogotá. Allí se presentó dio su número de cédula y escuchó los delitos que le acusa la Fiscalía, como concierto para delinquir y cohecho, ya que es señalado de liderar una poderosa red criminal dedicada a sobornar funcionarios de la DIAN y la POLFA, para que le permitieran introducir mercancías de contrabando desde los principales puertos de Cartagena y Buenaventura.

Es importante señalar que antes de su litigio en Portugal, Buitrago había sido capturado en España, sin embargo las autoridades de este país lo dejaron libre y fue cuando llegó a Portugal.

‘Papá Pitufo y su vinculación con la campaña de Petro presidente

Igualmente, la figura de este ‘Zar del contrabando’ tomó relevancia cuando se filtró que presuntamente ‘Papá Pitufo’ habría infiltrado la campaña del presidente Gustavo petro en 2022.

Al respecto, el mandatario afirmó que este dinero fue detectado y de vuelto antes de que fuera parte de la contabilidad de la campaña. Petro se ha referido a Diego Marín de la siguiente manera:

“El ‘Pitufo’ es un traqueto más, poderoso sí, pero que ha gozado, a diferencia de los otros traquetos que mueren o que son extraditados o que los matan sus propios segundones, de total impunidad en Colombia”.