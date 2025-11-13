“Se ha incautado la mayor cantidad de cocaína en la historia del mundo”: Petro saca pecho en ceremonia policial

Gustavo Petro exalta que su gobierno es el que más ha incautado cocaína a nivel mundial.

En la conmemoración de los 134 años de la Policía Nacional y la ceremonia de ascensos de subtenientes, el jefe de Estado aseguró que de ese total la institución policial ha logrado incautar “1.270 toneladas de cocaína”.

Al insistir en que se trata de cifras históricas en Colombia y el mundo, el mandatario hizo un llamado a los medios de comunicación para que lo informen y lo reconozcan, porque consideró que “es falta de amor a la patria dejar de hacerlo”, en la medida en que “estas 2.700 toneladas de incautación han traído el sacrificio de jóvenes en la inteligencia”.

El presidente se refirió al homenaje que se les rindió a los capitanes Juan Carlos Amaya Méndez y Jorge Humberto Muñoz Gómez, quienes murieron en cumplimiento de su deber.

“Los capitanes que murieron no lo hicieron por accidente, no se les disparó el arma, no murieron en un conflicto social; murieron por estos ejércitos privados del narcotráfico, a los cuales (…) les hemos quitado 2.700 toneladas de cocaína. Y responden matando, amenazando, pero pierden", aseguró.

Sobre los cultivos de coca

Otro elemento al que se refirió el mandatario fue el tema de los cultivos de hoja de coca y los errores, ya reconocidos por Naciones Unidas, en el último informe sobre Colombia.

De hecho, aseguró que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez “tiene un cuadro que debería publicar la prensa también, pero no lo hace: cómo se compara el crecimiento de los cultivos de hoja de coca versus el crecimiento en la incautación.

Respecto a si tendría razón los que dicen que se incauta más droga porque se produce más, el presidente aseguró que “están equivocados, porque no hicieron las cifras matemáticas: si el crecimiento de cultivos en estos tres años viene de 13,4 por ciento, (en el) gobierno de Duque –último año, parte del mío–; 10 por ciento 2023, y 3,4 2024, este gobierno es el que está deteniendo el crecimiento de las hojas de cultivo, más un crecimiento a 80 mil hectáreas de cultivos abandonados dentro de la medida total".

Por esta razón, enfatizó que “si eso se compara con el crecimiento de la incautación, nos da un resultado que se llama eficacia y que no hay que ocultar ni censurar”.

Golpe a estructuras de ‘Iván Mordisco’

En su intervención en la Escuela de Policía General Santander, el presidente dijo que la Fuerza Pública ha capturado a 2.997 miembros de bandas al servicio del narcotráfico, y preguntó “¿por qué no se debilitan?“; y respondió: “sí, se debilitan algunos”.

Anotó que no cree que alias Mordisco “tenga fuerza ya en el Guaviare, ni en Arauca. Está debilitándose”.

“Pero, ¿qué pasa? Si ellos siguen traqueteando, si tienen el mercado que les compra, y quienes le compran no son realmente colombianos, sino irlandeses, italianos, albaneses, franceses, norteamericanos, para el consumo de sus sociedades, pues vuelven y reclutan mercenarios, y entonces lo que se venía acabando, vuelve y se recupera", sustentó.

Con base en esta conclusión, el jefe de Estado anotó que lo que existe es “un mercado que hay que quitar. Y se necesita la coordinación extranjera, porque el mercado está fuera de Colombia”.

​Cero alianzas con los narcos

De otro lado, el presidente Petro informó que ya se han autorizado 800 extradiciones de delincuentes pedidos por las justicias de Estados Unidos, España, Argentina y otras naciones.

“¿De dónde sale que somos aliados del narcotráfico? Eso no había pasado nunca", reiteró.