Exmagistrado César Julio Valencia es el nuevo ministro de Justicia

El exmagistrado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, César Julio Valencia Copete, es designado como el nuevo ministro de Justicia del gobierno de Gustavo Petro. El funcionario llega a reemplazar a Augusto Campo, quien ejercía el cargo como ministro encargado después de la renuncia de Eduardo Montealegre.

Este es el cuarto ministro de esta cartera durante la presidencia de Gustavo Petro, después de Nestor Iván Osuna, Ángela María Buitrago y Montealegre. El último había presentado su carta de renuncia irrevocable 24 de octubre, afirmando que le indignaba profundamente la absolución del expresidente Álvaro Uribe de los delitos de fraude procesal y soborno. Sin embargo, por esa época también se sabía de tensiones entre él y el ministro del Interior, Armando Benedetti, y días antes la Procuraduría había abierto una investigaxión en su contra.

El presidente Gustavo Petro, anunció el nombramiento de Valencia con una publicación en X que dice: “En honor a los magistrados perseguidos, será ministro de justicia el exmagistrado César Julio Valencia Copete”. Hay que recordar que en 2024 Petro lo condecoró junto a otros exmagistrados que investigaron los nexos de la política colombiana con el narcotráfio y el paramilitarismo.

¿Quién es César Julio Valencia Copete?

El funcionario de 74 años es abogado y profesor emérito de la Universidad Externado. Ingresó a la Corte Suprema en 2002 como magistrado en la sala de Casación Civil y Agraria, y entre 2007 y 2008 fue presidente de esa institución.

Valencia estuvo al frente de la Corte cuando estalló el escándalo por la parapolítica, en medio de las negociaciones de paz del Gobierno de Álvaro Uribe con las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) y, más adelante, cuando se descubrieron las chuzadas del DAS (Departamento administrativo de seguridad).

El exmagistrado ha sido crítico acérrimo de Álvaro Uribe, quien alguna vez lo demandó por injuria y calumnia, y ha denunciado que, durante su gobierno, se sintió presionado y perseguido. Incluso, tuvo que recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para buscar medidas cautelares y afirma haber temido por la vida de su hija.