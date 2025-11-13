Precio del dólar hoy: Se cotizó a la baja rompiendo la barrera que no se veía desde el 2021

Este jueves, 13 de noviembre, se registró una nueva apertura bajista del precio del dólar en Colombia. Según expertos el valor de la divisa está rompiendo la barrera de los 3700 pesos, que es la primera vez que ocurre desde junio del 2021.

Según Blu Radio, el dólar abrió en 3700 pesos y marcó un mínimo de 3685 y un máximo de 3704 pesos.

Se rompe la barrera del precio del dólar y se cotiza en 3700 pesos

En la mañana de este jueves la cotización de la divisa registra un precio de 3692 pesos, lo que significa que estaría cayendo 27 pesos frente a la jornada anterior.

Cabe recordar que el dólar inició en este 2025 con un precio de 4400 pesos, lo que significa que desde ese momento hasta hoy ha perdido 700 pesos, lo que representa un 15 o 16 % de su valor.

Este valor del dólar representa un buen registro para el peso colombiano, ya que lo deja como una de las monedas con mejor desempeño este año a nivel mundial.

Según la emisora, expertos indican que esta situación responde a temas internacionales, como la reducción en tasas de interés por cuanta de la reserva federal, lo que le quita presiones al dólar desde los mercados internacionales.

En relación a lo que sucede internamente que permite la baja del dólar, el presidente del Banco de la República, Leonardo Villar, parte de esta caída en el precio de la divisa responde a las monetizaciones que ha hecho el gobierno nacional en medio de sus procesos de manejo, así como las remesas que están llegando al país y los ingresos por las exportaciones.

Asimismo, el mismo medio indicó que expertos coinciden en que afecta el trade electoral, ya que varios inversionistas se estarían posicionando en Colombia, esperando que haya un cambio en el rumbo político del país.