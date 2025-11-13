Armando Benedetti terminó pidiendo disculpas por insultar a la magistrada Cristina Lombana

El ministro del Interior, Armando Benedetti, protagonizó un hecho que generó una fuerte ola de reacciones, al públicamente lanzarle insultos a la magistrada de la Corte, Cristina Lombana. En medio de una entrevista radial, reaccionó ante la decisión de un proceso de allanamiento que se adelantaba en su vivienda en Barranquilla, en donde vive su familia.

El funcionario del gobierno Petro soltó fuertes palabras en contra de la magistrada que lleva varios procesos en su contra y que sería la encargada de dar la orden para que se adelantara la diligencia judicial.

También le puede interesar: “No he visto la más mínima muestra de arrepentimiento”: Jueza al enviar a la cárcel a Juan Carlos Suárez primer capturado por homicidio de estudiante de Los Andes

Benedetti publicó mensaje pidiendo disculpas públicas por insultos a la magistrada Cristina Lombana

“En este momento se está allanando mi hogar por parte de la magistrada Lombana, quien está completamente loca, demente y además es una delincuente”, dijo Benedetti y otros insultos más fuertes en contra de la magistrada.

El allanamiento fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia dentro de los procesos que se adelantan contra el ministro en la Sala de Instrucción.

En la noche de este miércoles, 12 de noviembre, finalmente el ministro publicó las disculpas públicas. excusando su actuar el haberse dejado llevar por la ira.

“He dicho cosas que no debí decir, me dejé llevar por la ira y la situación y eso no refleja quien quiero ser. Lamento haber dicho lo que dije, le pido excusas a la señora Cristina Lombana“, dijo en la primera parte del mensaje.

Pero, terminó insistiendo en que se trata de acciones extralimitadas en su contra. “Sin embargo, esto no quiere decir que no siga denunciando las extralimitaciones y su abuso de poder contra mí y mi familia”, dijo.