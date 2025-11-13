“Por fin hago que te duela una”: el agarrón entre Armando Benedetti y la representante Lina María Garrido

El ministro de Interior, Armando Benedetti, sigue causando polémica por los hechos derivados del allanamiento de su vivienda ordenado por la Corte Suprema de Justicia. Recientemente se enfrentó en la red social X con la congresista Lina María Garrido, perteneciente al partido Cambio Radical, después de que ella publicara un video hablándole a una rata de plástico para referirse al funcionario

“Hoy te veo lloroso y meditabundo” inicia diciendo Garrido en su video, a modo de parodia. Después procede a enumerar diferentes situaciones en relacionadas con el ministro y con controversias recientes del Gobierno Petro: “No es para menos, no te ha ido bien. Aquí en el congreso las reformas se te van a caer, la ley de financiamiento no avanza. Te quedaste sin visa, te metieron a la lista Clinton, te cancelaron las tarjetas de crédito y la empresita que le estaba funcionando de dar títulos universitarios falsos con Juliana Guerrero también se te cayo. Roy Barreras se le va a quemar, definitivamente. Y para rematar, le hacen diligencia de allanamiento en su casa”.

Finalizando el video, la representante a la Cámara le dice que“cuando uno se junta con criminales, nada bueno puede esperar” y remata su ataque comentando: “Le invitaría yo que se tomara un traguito de ron pero, mínimo, se le pela la lengua”.

La respuesta de Benedetti

Al video publicado el 12 de noviembre, Benedetti respondió: “Tú estás rodeada por Facundo Castillo, exgobernador de Arauca CONDENADO Y PRESO POR CORRUPTO, dueño tuyo. La esposa de Facundo, Raquel, y la hija de Facundo, Isabella, trabajan en tu UTL. ” le dijo a Garrido, refiriéndose a la condenado del exmandatario, por los hechos de corrupción en la adjudicación de contratos para dotación de aulas escolares.

Después, procedió a recordar que el padre de la congresista fue destituido de su cargo como servidor público en ese mismo departamento por la Contraloría, por presuntas irregularidades en la administración de recursos público. Para terminar, Benedetti le lanza un último ataque: “Y hoy que te las tiras de derecha, Facundo Castillo tuvo presuntos nexos con el ELN. Puede que haya tenido malos días, pero estoy seguro de que todos los días que tú has tenido han sido malos”.

La pelea continuó

La senadora no se quedó callada y replicó afirmando que tenía al ministro “atormentado”. “por eso le toca salir a decir que “tengo dueño”, qué forma tan básica y floja de atacar a una mujer que lo supera. ¡Tómese la valeriana!…“, añadió, y le dijo que, a diferencia de él, a ella no la mandan.

“Sobre las valiosas mujeres de mi UTL, déjeme decirle algo importante: las dos son grandes profesionales con títulos legales, no como los que usted les saca a sus asesoras, uno más de sus 7 delitos por los que es investigado”, continuó, y aludiendo a los hechos recientes entre el presidente Petro y la Casa Blanca, le dijo que era muy posible que en el siguiente informe de inteligencia de Estados Unidos fuera él quien apareciera con un overol naranja, es decir, preso en ese país.

Terminó su publicación con una advertencia: “en el próximo gobierno usted muy posiblemente va a reencontrarse con varios amigos suyos del Cártel de los Soles, en una hermosa celda en Estados Unidos”.

La discusión termina pero las tensiones se mantienen

Hasta ahora, la última estocada de este drama fue por parte de Benedetti, quien se limitó a contestarle: “Jajaja por fin hago que te duela una. ¿Y papito qué?"

Este no es el primer conflicto entre ambos funcionarios. Este mismo año, Benedetti interpuso una demanda por injunria y calumnia contra Lina María Garrido por llamarlo “agresor de mujeres” en el Congreso. Sin embargo, la Corte Suprema inadmitió la denuncia y la representante celebró la decisión diciéndole a él que no la iba a callar.

Este acalorado intercambio verbal se da en medio del lío que enfrenta el ministro del Interior por llamar “loca”, “delincuente” y “demente”, entre otros insultos, a la magistrada Cristina Lombana, quien ordenó su allanamiento. La Procuraduría abrió una indagación contraél por esta conducta, y el día de hoy, 13 de noviembre, Benedetti le pidió disculpas.