Medellín es el segundo lugar con más llegada de turistas extranjeros en el país

En el marco del 6.º Encuentro Nacional de Turismo Receptivo, organizado por Anato en Cali, en donde están reunidas 350 agencias de viajes de todo el país, desde grandes mayoristas hasta operadoras regionales, se presentaron datos que ubican a Medellín como el segundo destino al que más llegan extranjeros en el país.

Según Paula Cortés Calle, presidenta del gremio, a través de este encuentro lo que pretenden es fortalecer los encadenamientos turísticos entre agencias nacionales y operadores locales, impulsando la venta de paquetes que muestren el país al mundo.

Según el más reciente informe de Anato, conocido por El Colombiano, se indica que Medellín se consolida como una de las ciudades más dinámicas del turismo en el país y que ocupa el segundo lugar entre los destinos que más reciben turistas extranjeros de Colombia

De acuerdo con las cifras, Medellín es el generador de las ventas como al destino preferido por visitantes extranjeros que llegan al país.

18,3% de las ventas de agencias de viajes del país se originaron allí durante el tercer trimestre de 2025.

del país se originaron allí durante el tercer trimestre de 2025. 18,8% de las reservas aéreas internacionales entre octubre de 2025 y marzo de 2026 corresponden a la capital antioqueña.

entre octubre de 2025 y marzo de 2026 corresponden a la capital antioqueña. Su crecimiento del 11,4% en reservas la ubica como la segunda ciudad con mayor participación, solo detrás de Bogotá.

la ubica como la segunda ciudad con mayor participación, solo detrás de Bogotá. Antioquia registró 943.179 visitantes entre enero y septiembre, con un crecimiento anual del 10,4%.

Por eso, la presidenta del gremio enfatizó en que Medellín, se ha convertido en protagonista al tener nuevas rutas directas hacia Guayaquil, São Paulo y Houston, reforzando su conectividad internacional.