Superfinanciera multa a Bancolombia por caída de sus plataformas digitales

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) sancionó a Bancolombia con una multa de 500 millones de pesos por la caída de sus servicios el 3, 4, y 5 de junio de 2024.

Según la resolución, expedida el 6 de octubre de 2025 y revelada recientemente por la W Radio, la entidad supervisó a Bancolombia después de las afectaciones en su servicio durante tres días del año pasado.

A partir de ello, el documento determina que la empresa incumplió, los principios de trato justo, debida diligencia, transparencia y provisión de información cierta, suficiente y oportuna a los consumidores. La resolución dice que el pago debía efectuarse a más tardar “el día hábil siguiente de la ejecutoría de la presente resolución”.

Otras sanciones

En el pasado, la superfinanciera ya ha sancionado a la empresa de origen paisa por otras situaciones. En 2023, la SFC condenó a Bancolombia a pagar de más de 6.500 millones de pesos a la Alcaldía de Purificación, Tolima, por un robo cibernético ocurrido en 2021 y, adicionalmente, a pagar una multa de 150 salarios mínimos.

En 2022, la entidad le impuso una multa de 2.182 millones de pesos por un error de encaje, es decir, una falla en el manejo de las reservas bancarias; y en 2021, la sancionó por cobrar mayores intereses de los permitidos en 1.079 créditos de vivienda. Por esto último, la empresa tuvo que pagar $500 millones.