Asesinan a un líder social en el Cauca: ya van 166 defensores muertos en 2025

El asesinato de líderes sociales en el país es un flagelo que no se detiene. Recientemente, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) confirmó el asesinato de Jose Efraín Vallejo Ruiz, líder social del municipio de El Patía, Cauca, en hechos que son materia de investigación.

Vallejo era presidente de la Junta de Acción comunal (JAC) del corregimiento de El Hoyo y era reconocido por su liderazgo en causas comunitarias, sociales y ambientales. La Defensoría del Pueblo rechazó su asesinato y afirmó que “este hecho representa una amenaza directa contra quienes ejercen liderazgos sociales en defensa de las comunidades”.

“Pedimos a las autoridades competentes adelantar las investigaciones necesarias que permitan esclarecer lo sucedido” recalcó la institución que, meses antes, había emitido una alerta temprana para ese municipio por el riesgo que enfrentan las lideresas, líderes sociales y la población de la zona.

La Defensoría hizo un llamado a los grupos armados ilegales a excluir a la población civil de las hostilidades y cesar las acciones violentas. Según Indepaz, en el municipio hacen presencia el Frente Carlos Patiño del Bloque Occidental -EMC, el ELN y otras bandas locales.

Ya son 166 asesinatos este año

El Instituto indican que en 2025 van 166 líderes sociales asesinados en el país. La cifra en 2024 fue de 173 personas y en 2023 de 188, por lo que esta problemática no disminuye de forma considerable y, por el contrario, sigue amenazando las vidas de quienes defenden sus territorios y comunidades en todo el país.

Solo en noviembre, han muerto violentamente otros cuatro líderes. Se trata de William García Quintero, expresidente de la JAC de una vereda en Tibú, Norte de Santander; Luis Eduardo Cisneros, líder indígena en San Zenón, Magdalena; Luis Fernando Ocampo, exconcejal de Nariño, Antioquia, y Andrés Giraldo Velásquez en el Carmen de Viboral, Antioquia.

La Defensoría exhortó al Ministerio de Interior a convocar una sesión de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), para evaluar el cumplimiento de las recomendaciones que formula en las alertas tempranas, pues los hechos suceden en muchos municipios que y han sido identificados como zonas de riesgo para las labores de liderazgo social.