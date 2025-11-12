Esta es la condena para el tuitero que amenazó de muerte a Petro

Un juez de Bogotá anunció hoy la condena para el ciudadano Óscar Fernando Fetecua Rusinque, quien fue judicializado por publicar tuits amenazando a Gustavo Petro en 2021, cuando aún era senador de la república.

Fetecua amenazó al actual presidente con mensajes como “Ya estoy alistando viaje o un arma, por si aparece Petro, se le da de baja” y “Si toma Petro el poder, aparecen de nuevo las AUC y lo bajan del poder como debe ser, muerto en bolsas negras”. Por eso, el juez 36 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá emitió un fallo condenando a 6 años de prisión domicialiaria y a una multa de 17.5 salarios mínimos mensuales vigentes.

El juez determinó que los comentarios hechos por Fetecua representaron un peligro real contra la integridad del entonces senador y líder del movimiento Colombia Humana. El tuitero fue declarado culpable por el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y defensores públicos.

Además de la prisión domiciliaria, a Oscar Fernando Fetecua también se le inhabilitó por 6 años para ejercer funciones públicas y se le prohibió usar X, antes Twitter, por el mismo período.

“La Fiscalía demostró, más allá de toda duda, la responsabilidad del procesado en los hechos por los que fue acusado, acaecidos el pasado 23 de marzo de 2021, siendo las 11:24 p. m.”, dijo en octubre la fiscal del caso cuando se anunció la sentencia del juez.

En aquella audiencia, llevada a cabo el pasado 1 de octubre, el abogado del presidente, Alejandro Carranzo, pidió para el responsable 96 meses de prisión, es decir, ocho años, en establecimiento carcelario.

“Era una incitación a que me mataran”

Gustavo Petro, presidente de Colombia. (Foto: Presidencia) (Presidencia)

Durante un juicio oral contra Fetecua, en julio de este año, Petro declaró como testigo y afirmó que decidió denunciar porque el culpable cruzó el límite de la opinión política.

“Era una incitación a que me mataran e incluso descuartizaran mi cuerpo y fuese entregado en bolsas negras para la población, ahí donde ocurriera el hecho. Esa es una amenaza directa de muerte, no tiene nada que ver con la discusión política”, recalcó el mandatario.

Además, Petro dijo que toda su familia se exilió por el peligro que corrían. “Mis hijos están esparcidos por el mundo. No tengo hogar en este momento; y no tengo hogar porque estoy bajo amenaza de muerte. Aun declarando ante usted señor juez me puede matar”.