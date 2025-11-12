Detalles de la desaparición de Natalia Monsalve, padres piden ayuda para encontrar a su hija de 14 años

Desde el pasado lunes, Natalia Valentina Monsalve Chimienti, de 14 años, habría desaparecido al salir del colegio San Carlos en Medellín. La denuncia presentada por sus padres ante la Fiscalía General de la Nación seccional Medellín, fue registrada desde el pasado 10 de noviembre.

PUBLIMETRO logró conocer que la menor habría asistido a su jornada escolar como de costumbre y que fue a la salida del colegio que desapareció.

Buscan a Natalia Valentina Monsalve Chimienti desaparecida en Medellín

Dentro de la información que se compartió por sus familiares es que la adolescente es de contextura mediana y piel blanca, tiene el cabello ondulado de color castaño y los ojos son de color café oscuro. Además, presenta una cicatriz en el hombro izquierdo.

Al momento de su desaparición, Natalia estaba vestida con una camiseta blanca, sudadera azul y zapatos blancos. Como detalles de su estatura se indicó que mide aproximadamente 1.60 metros de altura.

Amigos aseguran que Natalia es una niña tranquila. Su familia reveló que un día después de su desaparición la niña se comunicó para decir que estaba bien y que se había ido por su voluntad.

“Natalia nos mandó un mensaje, evidentemente, por esa difusión tan grande que se ha hecho de su foto. Me puso, ‘mamá estoy bien. Me estoy quedando en la casa de una amiga, necesito estar tranquila, me estoy cuidando, me estoy midiendo el azúcar. No quiero volver a casa”, relató la madre a través de un audio.

Además, dijo que al final del mensaje la menor agregó: “déjenme tranquila, denme aunque sea tres días”. El padre le marcó al teléfono, la adolescente contestó y él le hizo preguntas que solo podría saber ella para confirmar que efectivamente estaba hablando con su hija.

“Ella respondió bien. Sin embargo, le preguntó si había alguien con ella al lado y dijo que sí, se limitaba a responder muy concreto, pero notó que en su tono de voz había algo raro (...) No sabemos si hay alguien que la está presionando. Ella dijo que es alguien de confianza de ella”, relató la madre.

Por el momento las autoridades continúan en su búsqueda, ya que la ley no permite puedan irse de su casa por su cuenta, ya que los padres o tutores son los responsables legales y son quienes tienen la obligación de su cuidado.