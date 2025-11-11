“¿Por qué no tengo acceso a la justicia?”: Benedetti al Procurador por la indagación que le abrió

El ministro del Interior, Armando Benedetti, rechazó que la Procuraduría General de la Nación le abriera una indagación previa, por referirse a la magistrada Cristina Lombana como una “demente, loca y delincuente”, luego de que ella ordenara un allanamiento en su apartamento en Barranquilla.

Benedetti escribió en su cuenta de “X” (antes Twitter).

“Señor Procurador, en cuestión de horas me abren una investigación preliminar. Yo llevo TRES AÑOS esperando a que le abran una investigación preliminar a la Lombana, por hechos que la misma Sala de Instrucción denominó una clara extralimitación de sus funciones y sigo esperando una apertura preliminar ¿Por qué, señor Procurador, no tengo acceso a la administración de justicia?“.

Incluso el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Tejeiro, rechazó las declaraciones del ministro Armando Benedetti en contra de la magistrada Lombana.

“La corporación rechaza las descalificaciones personales y los ataques verbales del ministro del Interior a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, dado que pueden afectar el desarrollo de las investigaciones y menoscabar la confianza en la administración de justicia”, aseveró el alto magistrado.

A esta intervención de la Corte Suprema, el jefe político del presidente Petro volvió a referirse al tema en sus redes sociales.

“Corte Suprema acato el llamado a la prudencia, pero también suplico por mi acceso al derecho a la justicia”, inicio el texto de Benedetti, quien agregó:

“Yo denuncié a la magistrada Lombana, me tocó presentar queja y tutela contra la Comisión de Acusaciones y contra el investigador Wills porque el rumor es que ella intimida a los congresistas de la Comisión y nadie se atreve a abrirle siquiera una investigación. Ha sido RECUSADA porque es demostrado su interés en incriminarme. Ha filtrado TODO, pruebas reservadas con videos y audios, a los medios de comunicación. Ha investigado a 50 familiares míos y no son aforados”.

Finalmente el ministro volvió a pedir que sus derechos sean respetados.

“De verdad, señores magistrados, ¿Quién me garantiza mis derechos de acceder a la justicia? Reitero mi respeto a la Corte Suprema de Justicia que ha sido mi juez natural por más de 20 años".