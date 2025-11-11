Jóvenes uribistas piden la renuncia de Miguel Uribe Londoño a su candidatura presidencial

En medio de los líos que enfrenta el Centro Democrático (CD) para definir su candidato a presidencia en las elecciones de 2026, se hizo pública una carta firmada por más de 200 jóvenes uribistas. En ella, los firmantes rechazan “con preocupación” las actuaciones del precandidato presidencial Miguel Uribe Londoño, acusándolo de generar conflictos por las afirmaciones respecto a múltiples afirmaciones y controversias que han surgido en los últimos días.

Entre las polémicas se encuentra el posible contacto previo de sus asesores con la encuestadora Atlas Intel, la misma que había considerado contratar el CD para ayudar a definir la mejor forma de seleccionar a su candidato.

La carta comienza con los jóvenes dando su respaldo a Gabriel Vallejo, el director del partido y quien denunció las conductas de Miguel Uribe: “reafirmamos nuestro respaldo al liderazgo del Director Nacional, doctor Gabriel Vallejo Chujfi, y al proceso transparente, serio e institucional que ha venido adelantando para definir el candidato único del partido a la Presidencia de la República”.

“Creemos en un partido que se construye desde la confianza, la coherencia y el respeto por las reglas” dice la misiva, y añade: “Por eso, rechazamos con preocupación las actuaciones del precandidato Miguel Uribe Londoño, cuyas acciones han generado el descrédito de un proceso que él mismo conoció, aprobó y acompañó desde el principio”.

Los firmantes se quejan de la actitud del precandidato respecto a la encuestadora y cuestionan otras conductas suyas, como “el hecho de que el propio Dr. Miguel Uribe Londoño haya grabado conversaciones con sus compañeros precandidatos”.

En el documento, donde afirman que el uribismo nació con los principios de “la confianza, la contundencia, la cohesión y la lealtad”, le solicitan a la Dirección Nacional del Centro Democrático que evalúe la continuidad del Dr. Miguel Uribe Londoño en el proceso, o que él mismo, “en un acto de coherencia y compromiso con la colectividad a la que pertenece” renuncie a aspirar a la presidencia.

Finalmente, los jóvenes afirman que “El Centro Democrático es, sin duda, el partido más recto, con mayores principios y valores entre todas las colectividades políticas del país, y no podemos permitir que esa reputación se vea manchada por comportamientos que atentan contra su esencia”. La carta fue firmada por 205 hombres y mujeres de múltiples departamentos del país.

“Instrumentalizado para dividir”

El padre del fallecido senador y precandidato presidencial Miguel Uribe fue señalado en el partido de causar una crisis en el proceso de elección del candidato. Maria Fernanda Cabal, su compañera y rival en la contienda, dijo que estaba siendo “instrumentalizado para dividir”, días después de que él hiciera acusaciones sobre un supuesto estudio previo que la favorecería a ella.

Hasta ahora, ni la colectividad política ni el precandidato se han manifestado respecto a la carta emitida el día de hoy.

El Centro Democrático se suma a la lista de partidos que enfrentan dificultades de cara a las elecciones del próximo año. El Partido Conservador y la coalición Colombia Ahora, integrada por el Nuevo Libralismo, Dignidad y Compromiso y el partido MIRA también han tenido problemas.