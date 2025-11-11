Armero conmemora 40 años de resistencia contra el olvido: MinCulturas ofrecerá programación artística

A 40 años de la tragedia de Armero, uno de los hechos más dolorosos en la historia reciente de Colombia, el país se prepara para conmemorar la memoria de las más de 25.000 víctimas que perdieron la vida tras la erupción del volcán Arenas del Nevado del Ruiz el 13 de noviembre de 1985. Para esta fecha, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes acompañará a la comunidad con una agenda conmemorativa centrada en la vida, la memoria y la reconstrucción colectiva, una apuesta que busca reconocer el dolor, pero también la capacidad de renacer de un territorio marcado por la tragedia. La jornada contará con la presencia de la ministra Yannai Kadamani Fonrodona, quien ha destacado el valor simbólico y afectivo que esta conmemoración representa para el país.

Para leer: 39 años de la tragedia de Armero: homenajes y actividades para recordar a las víctimas

Estas actividades responden a lo establecido en la Ley 1632 de 2013, que ordenó la conservación y protección de las ruinas de la antigua ciudad de Armero como patrimonio histórico de la nación, y al Documento CONPES 3849 de 2015, que definió lineamientos para rendir homenaje a las víctimas y garantizar acciones de memoria. Asimismo, las acciones hacen parte de la estrategia “Armero 40 años: Territorio Biocultural”, mediante la cual el Ministerio busca contribuir a sanar una herida histórica y acompañar los procesos de reconstrucción emocional y territorial de la comunidad armerita.

Armero, 40 años después: Colombia honra a las víctimas y la memoria colectiva

Entre 2023 y 2025, el Ministerio ha destinado $3.430 millones para iniciativas de recuperación de la memoria, procesos artísticos y formación comunitaria. El objetivo es aportar a la resignificación de un territorio donde, hace cuatro décadas, se interrumpió abruptamente el desarrollo y la cotidianidad de un pueblo. Sin embargo, hoy la memoria florece como una forma de resistencia, relato compartido y acto de dignidad.

Agenda del 12 de noviembre: arte y memoria

La programación iniciará con el lanzamiento del programa Artes para la Paz, una estrategia que busca fortalecer procesos de creación y reconciliación en los territorios afectados por el conflicto y las emergencias. A las 2:30 p. m. se realizará el desfile artístico “Semillas que caminan”, que recorrerá las calles de Armero Guayabal desde el parque principal hasta el parque temático Omaira Sánchez, en homenaje a una de las figuras más recordadas de la tragedia, símbolo de resistencia humana frente al dolor.

En este espacio se llevará a cabo el encuentro “Siembra para la Paz”, donde participarán más de 500 artistas, estudiantes y formadores, en una muestra colectiva de arte, música y memoria viva.

Durante la noche, el Teatro Municipal (Manzana Cultural) será escenario de actividades comunitarias y presentaciones artísticas con entrada libre hasta completar aforo. Entre ellas se destaca la presentación del periódico comunitario Armero Siempre, un proyecto de edición participativa que busca preservar la memoria activa de la comunidad. También se presentará la puesta en escena “Armero, el olvido que no seremos”, resultado de un laboratorio creativo con la agrupación Calina Cumbay, integrada por niñas, niños y jóvenes del municipio.

La jornada incluirá además la entrega de certificados de los procesos de formación en técnicas tradicionales de construcción, como parte del proyecto Casas de la Cultura – Fase 2, adelantado por la Escuela Taller de Popayán con apoyo del Ministerio. Asimismo, se hará entrega a formadores y aprendices del curso de creación de obras artísticas dentro del parque temático Jardín de la Vida, desarrollado por la Escuela Taller de Boyacá.

13 de noviembre: homenaje a los ausentes

La conmemoración central del 13 de noviembre es impulsada por el Gobierno Nacional, a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el Ministerio de las Culturas, la Gobernación del Tolima y la Alcaldía de Armero Guayabal.

La ministra Kadamani acompañará un recorrido por la antigua ciudad de Armero, dividido en diez estaciones de memoria. Cada estación es un punto simbólico que recuerda lugares y vidas truncadas, mediante fotografías, archivos comunitarios y relatos del territorio. Este recorrido contará con la participación de Vigías del Patrimonio Cultural, artistas locales y habitantes sobrevivientes.

El evento central del día será la presentación “A.R.M.E.R.O. 40 años: El derecho a la M.E.M.O.R.I.A.”, a cargo del Colegio del Cuerpo de Cartagena de Indias, dirigido por Álvaro Restrepo y Marie France Delieuvin. La propuesta consiste en una acción corporal interpretada por 12 bailarines, junto a jóvenes del territorio, quienes evocarán la historia del desastre a través del cuerpo como archivo vivo de la memoria. Las imágenes que acompañan la pieza, creadas junto al fotógrafo Ruven Afanador, se imprimirán en grandes telones instalados como estandartes en el camposanto.

La jornada finalizará con una velatón Candlelight en las ruinas, iluminadas con luz ambiental LED, en un acto íntimo y colectivo para honrar a quienes ya no están.

Durante el día, también se realizarán una peregrinación, múltiples eucaristías, la entrega de un nuevo espacio paisajístico para la comunidad y la tradicional lluvia de flores sobre la antigua ciudad, en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

La conmemoración cerrará con intervenciones de líderes comunitarios, sobrevivientes y organizaciones de memoria, junto con la proyección de los documentales “Armero 40 años: ConCiencia volcánica” y “Memoria que nos guía”, reafirmando que recordar es un acto de reparación, identidad y futuro compartido.