Inicia nuevo ciclo de pagos de Renta Joven: más de 170.000 estudiantes recibirán apoyo económico desde el 12 de noviembre

El Departamento de Prosperidad Social (DPS) anunció el inicio de un nuevo ciclo de pagos del programa Renta Joven, que beneficiará a 170.677 estudiantes en todo el país. A partir del 12 de noviembre, los participantes comenzarán a recibir las transferencias monetarias correspondientes, en una estrategia que busca impulsar la permanencia en la educación superior y fomentar la movilidad social.

Lea también: Denuncian que el Gobierno Petro liberó a 80 criminales bajo la figura de “gestores de paz”: conozca la lista de los más peligrosos

El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, explicó que este nuevo desembolso representa una inversión de 68.500 millones de pesos. El programa Renta Joven apoya a jóvenes en situación de pobreza o vulnerabilidad económica, entregando incentivos superiores a los 400.000 pesos para cubrir gastos de matrícula, sostenimiento y desarrollo académico.

Fechas y modalidades de pago

El DPS confirmó que las transferencias se harán bajo dos modalidades:

Abono a cuentas registradas: Los beneficiarios con cuentas activas podrán retirar el dinero desde el 12 de noviembre, a través del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF). Giro bancario: Los jóvenes que no tengan una cuenta activa podrán reclamar la transferencia directamente en las oficinas o puntos autorizados del Banco Agrario. La programación de giros estará disponible entre el 20 y el 29 de noviembre, mediante un enlace que será publicado en los canales oficiales de Prosperidad Social.

El pago corresponde al primer semestre de 2025 para estudiantes de instituciones de educación superior, y a los meses de abril y mayo de 2025 para los aprendices del SENA.

Gestión de novedades y actualización de datos

Prosperidad Social reiteró la importancia de que los beneficiarios gestionen sus novedades antes del 17 de noviembre, las cuales aplicarán para el ciclo 5 de 2025. Los estudiantes pueden realizar el proceso a través del Portal del Joven, disponible en https://jovenes.prosperidadsocial.gov.co/RentaJoven.

El director Rodríguez Amaya subrayó que este programa no solo busca apoyar la formación académica, sino también promover la empleabilidad, el emprendimiento y la educación posgradual como herramientas para superar la pobreza.

Un impulso a la movilidad social

Con esta nueva fase de pagos, el Gobierno reafirma su compromiso con la inclusión educativa y la equidad social, asegurando que miles de jóvenes puedan continuar sus estudios sin que las limitaciones económicas sean un obstáculo.

El programa Renta Joven se consolida así como una de las iniciativas más importantes del país para fortalecer la educación, fomentar el talento juvenil y contribuir a la reducción de la desigualdad en Colombia.