Mamá denunció presunto abuso de su hija, una bebé de dos años, en jardín del ICBF en Bogotá

Una madre de familia denunció un presunto caso de abuso sexual contra su hija de dos años, ocurrido en un jardín infantil operado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Los hechos habrían tenido lugar en una institución ubicada en el barrio Ramajal, en la localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá.

Para leer: Madre de niña abusada en jardín de Bogotá denuncia presuntos chantajes del ICBF; la entidad niega las acusaciones

La madre relató que, como todos los días, dejó a su hija en el jardín a las 8:00 a.m. y, al mediodía, recibió una llamada solicitando su presencia urgente en el lugar. Al llegar, fue interrogada por la coordinadora sobre el entorno familiar de la menor y exigió verla de inmediato. La mujer afirmó: “Cuando llegué, la coordinadora, pues toda con unas palabras que son textuales como coordinadora, me ¿Con quién vive la niña? ¿Con quién no sé qué? Entonces yo le dije a la coordinadora que me la trajeran. En el momentico me la trajeron, yo la registré y tenía lesiones en sus partes íntimas”.

Menor de 2 años con lesiones y ETS: denuncia por presunto abuso en jardín infantil en Bogotá

La denunciante aseguró que el personal del jardín habría intentado sugerir que el incidente ocurrió en su casa, afirmación que ella negó rotundamente, asegurando que ella misma vistió a la niña esa mañana. La menor fue trasladada al Hospital San Blas, donde se encuentra en estado de salud reservado. La madre detalló que, tras la valoración médica, le encontraron una enfermedad de transmisión sexual en su hija.

La familia de la víctima ya ha notificado a la Policía y solicita celeridad en la investigación para identificar al responsable y esclarecer los hechos. La denuncia ha generado preocupación en la comunidad, y las autoridades están trabajando para esclarecer la situación y garantizar la protección de la menor.

Este caso pone en evidencia la importancia de la supervisión en los jardines infantiles y la necesidad de fortalecer los controles en instituciones que atienden a los niños. La madre espera que se haga justicia y que se tomen las medidas necesarias para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir en el futuro.