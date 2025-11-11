Cantante publicó raro milagro que apareció en una roca en Sogamoso

En la vereda Morcá, ubicada en la zona rural de Sogamoso (Boyacá), la atención de habitantes y visitantes se ha centrado en una formación rocosa que, según algunos fieles, muestra el contorno del rostro de la Virgen María. La figura, visible en una pared montañosa, comenzó a atraer curiosos y creyentes después de que circularan en redes sociales fotografías y videos del supuesto hallazgo.

Uno de los contenidos que impulsó la visita de devotos fue publicado en TikTok por el cantante Jimmy Ayala, quien afirmó haber encontrado la imagen tras participar en una peregrinación al santuario de la Virgen de la O de Morcá, una advocación profundamente arraigada en la región. En su video, Ayala relata que, al descender por uno de los caminos, observó a un grupo de personas reunidas en oración frente a la roca: “Nos comentan que la imagen apareció hace tres meses. La gente viene a rezar y a pedir favores”, señaló el artista en su publicación.

Rostro en la montaña causa peregrinaciones y controversia en Morcá

Según su descripción, los vecinos aseguraron que la figura se formó de manera natural, posiblemente tras el desprendimiento de fragmentos de la montaña. En la grabación puede verse lo que muchos interpretan como un perfil femenino, con rasgos suaves que los creyentes asocian a la Virgen María. Desde entonces, el lugar ha recibido una afluencia constante de familias, peregrinos y curiosos que llegan a rezar, dejar flores y documentar el fenómeno.

Sin embargo, el hallazgo también ha generado posturas encontradas. Mientras algunos fieles consideran la formación como una aparición mariana, otros habitantes y usuarios en redes sociales sostienen que se trata de una intervención humana. Comentarios como “eso es pintura” o “esa imagen está tallada” reflejan la duda de quienes no atribuyen el hecho a una manifestación espiritual.

La Virgen de la O es una advocación vinculada al tiempo de Adviento, cuando la Iglesia recuerda la espera por el nacimiento de Jesús. Su nombre se relaciona con las antífonas litúrgicas que comienzan con la letra “O”, tradición conservada especialmente en comunidades devotas de la región.

Es importante señalar que, para que un fenómeno de este tipo sea reconocido oficialmente como aparición, la Iglesia Católica sigue un proceso riguroso. De acuerdo con la revista Catholic Herald, la autoridad eclesial evalúa la autenticidad de los testimonios, la coherencia doctrinal y el impacto espiritual que la manifestación genera en la comunidad.

Por ahora, el lugar permanece abierto a la visita de quienes desean observar la figura y participar en momentos de oración y recogimiento.