Urgente: fallecieron funcionarios de la Registraduría que iban en avioneta accidentada

La registraduría confirmó que los tres funcionarios de la Delegación Departamental del Vaupés que iban en la avioneta accidentada, fallecieron a causa del siniestro reportado hoy en ese departamento.

La aeronave cubría la ruta Yavarate - Papunahua - Bocoa - Mitú y se estrelló contra el suelo minutos después de despegar. Después de la llegada de las autoridades aeronáuticas y los organismos de Socorro, fueron hallados sin vida los tres integrantes de la entidad, Gabriel Gómez Sánchez, José Misael Silva Bernal y Nadia Valentina Valencia Yepes.

Imágenes capturadas por personas que se encontraban en el lugar muestran al avión prendido en llamas entre la vegetación.

Avioneta accidentada en Vaupés. Imágenes del vehículo después de estrellarse. (Registraduría)

“La Registraduría Nacional del Estado Civil lamenta profundamente el fallecimiento de los tres funcionarios, quienes se dirigían a Mitú luego de culminar la jornada de inscripción de ciudadanos en puestos de votación adelantada del 6 al 9 de noviembre”, manifestó la institución en un comunicado.

La carta añade que el registrador, Hernán Penagos se pronunció al respecto: “Expresamos nuestro más profundo sentimiento de solidaridad y enviamos las más sinceras condolencias a sus familiares, compañeros de trabajo y amigos”.