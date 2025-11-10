Urgente: el gobernador de Arauca fue víctima de un grave atentado

En la mañana de este lunes 10 de noviembre un vehículo del gobernador de Arauca, Renson Martínez, fue objeto de un atentado por parte de hombres armados. En redes sociales se difundieron dos fotos en las que se observa la magnitud del impacto de las balas.

El gobernador generó alarma en la opinión pública, pues confirmó el ataque a través de su cuenta oficial en la red social Facebook. “Nos acaban de atacar”, aseguró el mandatario local en su publicación.

Por ahora, se ha conocido que tanto el gobernador como su esquema de seguridad sobrevivieron al ataque armado.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció sobre estos hechos y expresó su rechazo al atentado, pues consideró que también es un ataque a la institucionalidad y la democracia de Colombia.

“Desde el Gobierno Nacional, en conjunto con la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, hemos intensificado las acciones de protección no solo para precandidatos, sino también para mandatarios territoriales, líderes y servidores públicos”, señaló el ministro.

“Grave atentado: El vehículo del gobernador de Arauca, Renson Martínez, acaba de ser atacado en la vía Saravena–Tame, por fortuna salió ileso, pero el hecho confirma la total descomposición del orden público en Colombia. Si hoy atacan al gobernador, ¿qué queda para los ciudadanos?“, aseguró la representante a la Cámara de Arauca Lina Maria Garrido.

La fuerte crisis de seguridad en Arauca

Este no ha sido, sin embargo, el único hecho violento de gran magnitud que tiene lugar en Arauca en las últimas horas. Este domingo 9 de noviembre se conoció que cinco militares fueron secuestrados en el municipio de Tame. Al parecer, combatientes del Eln interceptaron un vehículo en el que se movilizaban los uniformados y los obligaron a bajar del mismo.

“Exigimos la liberación inmediata y sin condiciones de las personas retenidas. De no hacerse, se podría configurar la infracción de toma de rehenes. Reiteramos nuestra disposición para acompañar las gestiones humanitarias que permitan recuperar su libertad y de todas las personas secuestradas“, indicó la Defensoría del Pueblo en su cuenta oficial en la red social X.