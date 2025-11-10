Feminicidio en Santander: abandonaron en una vía el cuerpo de una mujer con signos de tortura

Una profunda consternación se vive en el municipio de Sabana de Torres, Santander, luego del hallazgo del cuerpo sin vida de una joven identificada como Briyi Vanesa Amado, de 21 años, en una zona rural de la vereda El Diamante. El hecho, ocurrido el pasado 8 de noviembre, ha encendido las alarmas de las autoridades y de la comunidad, que exige justicia y mayor seguridad en el sector.

De acuerdo con el reporte oficial de la Policía Nacional, un ciudadano se presentó de manera voluntaria ante las autoridades locales para reportar la presencia de un cuerpo tendido sobre la vía. Tras recibir la información, se activaron de inmediato los protocolos de respuesta para atender la emergencia.

Un equipo del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, junto con miembros de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y la Inteligencia Policial, se desplazó hasta el sitio para realizar la inspección técnica y recopilar los primeros indicios que permitan esclarecer las causas del deceso.

El coronel Raúl Pérez Aramendiz, comandante operativo de seguridad ciudadana de Santander, confirmó que el caso está bajo investigación prioritaria.

“Fue reportado el cuerpo sin vida de una mujer. Un ciudadano se acercó a las autoridades para informar el hallazgo, y se iniciaron las actividades investigativas para esclarecer lo que marcó este hecho”, señaló el oficial.

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y trabajan con el apoyo de peritos forenses y unidades de criminalística para determinar si la joven fue víctima de un acto violento o de otro tipo de circunstancia.

El hallazgo de Briyi Vanesa Amado ha generado una ola de solidaridad en Sabana de Torres, donde habitantes y familiares piden respeto por la memoria de la víctima y acompañamiento psicológico para sus allegados. Asimismo, organizaciones locales han reiterado el llamado a fortalecer la seguridad rural y la protección de las mujeres jóvenes en el departamento.

Mientras avanzan las diligencias de la Fiscalía General de la Nación y la Policía de Santander, la comunidad permanece atenta a los resultados de las investigaciones que permitan esclarecer este hecho que ha sacudido la tranquilidad de la región.

Con este caso, las autoridades de Santander reafirman su compromiso con la investigación judicial y la prevención de hechos violentos, reforzando los patrullajes en zonas rurales y los canales de denuncia ciudadana para evitar que tragedias similares se repitan.