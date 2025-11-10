Se entregó Ricardo González, sospechoso clave en el asesinato de Jaime Esteban Moreno en Bogotá

La Fiscalía General de la Nación, seccional Cartagena, confirmó este lunes 10 de noviembre la entrega voluntaria de Ricardo González Castro, señalado como el segundo presunto implicado en el homicidio del joven universitario Jaime Esteban Moreno, ocurrido en Bogotá el pasado 31 de octubre. González se presentó ante las autoridades en la capital de Bolívar, luego de permanecer varios días prófugo mientras avanzaban las investigaciones.

El caso ha causado conmoción nacional debido a la brutal golpiza que recibió la víctima, un estudiante de 20 años de la Universidad de Los Andes, a la salida de una fiesta de Halloween en la localidad de Chapinero. Según las primeras versiones recopiladas por la Fiscalía y la Policía Metropolitana de Bogotá, Moreno fue agredido por al menos dos hombres durante una confrontación en vía pública ocurrida en la madrugada. El joven fue trasladado a un centro asistencial donde permaneció varios días en estado crítico, pero finalmente falleció como consecuencia del trauma craneoencefálico severo.

Caso Jaime Esteban Moreno: capturan a un implicado y el segundo se entrega en Cartagena

La Fiscalía confirmó que desde el pasado viernes 7 de noviembre existía una orden de captura contra González por su presunta coautoría en el homicidio, luego de que los investigadores lograran establecer su posible participación en los hechos mediante testimonios, análisis de cámaras de seguridad y otras evidencias técnicas.

El primer implicado, de acuerdo con las autoridades, ya se encontraba bajo custodia desde inicios de la semana pasada. Ambos deberán responder por el delito de homicidio agravado.

El crimen generó indignación entre familiares, compañeros universitarios y ciudadanía en general, quienes han realizado manifestaciones y homenajes en memoria de Jaime Esteban, exigiendo justicia y acciones más fuertes contra la violencia juvenil en entornos de ocio nocturno.

La Fiscalía indicó que continuará con la fase de imputación y solicitud de medida de aseguramiento contra González, mientras se avanza en el esclarecimiento total del caso. No se descarta que más personas puedan ser vinculadas al proceso si las investigaciones lo determinan.

Por su parte, familiares de la víctima reiteraron su llamado a la justicia para que el proceso se adelante con rigor y celeridad, asegurando que lo ocurrido no puede quedar en la impunidad.

“La entrega de esta persona es un paso, pero seguimos esperando que se esclarezca todo y se castigue a los responsables”, expresó uno de los allegados.

El caso continúa en desarrollo.