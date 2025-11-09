Petro propone reconstruir la Gran Colombia con cuatro países por los ataques de EEUU en el Caribe

El presidente Gustavo Petro propone reconstruir la Gran Colombia por los continuos ataques que adelanta Estados Unidos a las narcolanchas en el Caribe. La propuesta la hizo el presidente a través de su discurso en el marco de la Cumbre CELAC–Unión Europea que se realiza en Santa Marta.

Petro hizo un llamado a retomar el ideal de la Gran Colombia, a través de una integración política entre Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá.

Petro busca crear nuevamente la Gran Colombia por ataques de Estados Unidos

La propuesta del mandatario de los colombianos surgió como una respuesta por los ataques que ha realizado Estados Unidos en el Caribe, que según él, ha dejado a varios civiles muertos.

Durante su discurso, calificó las acciones ofensivas de Estados Unidos como actos de “despotismo” y dijo que América Latina debe responder y dijo “Nosotros también gritamos libertad, digamos que al mismo tiempo y nos ayudamos a ser libres, por eso América no es un continente de reyes ni princesas, ni príncipes, ni déspotas. Cada dictador que aquí ha aparecido ha tenido su rebelión. Todos los pueblos siempre han luchado por su libertad".

“¿No es la hora entonces acaso de hablar de nuevo de la Gran Colombia me pregunto yo? La respuesta que merecería un acto tan déspota, tan arbitrario, tan grosero con presidentes, con pueblos de Latinoamérica, y sobre todo, actos de asesinatos real contra gente humilde y trabajadora de este Caribe, no debería ser otra nuestra propia unión ”, afirmó.

Luego se preguntó el por qué no se organizaban a través de “las mismas bases de la sociedad, sin pedir permiso, los comités de constituyentes en los tres cuatro países que formamos la Gran Colombia”.