No es su aplicación: Otra vez Nequi no funciona y no permite ingresar a su cuenta

Este domingo, 9 de noviembre, sobre la 1 de la tarde, nuevamente se reportan fallas en la aplicación de Nequi, que no permite que se ingrese a la cuenta, recibir o hacer transferencias, entre otras acciones que no están funcionando correctamente y que según la página destinada a los reportes están presentando “interrupción parcial”.

La falla está presentándose en casi todos sus servicios, además desde otras aplicaciones utilizando Bre-B tampoco está dejando hacer transferencias.

Nequi está fallando este domingo 9 de noviembre de 2025

Sobre el mediodía de este domingo, 9 de noviembre, se reportaron las quejas de los usuarios de Nequi a través de las redes sociales, en donde se manifiestan las dificultades para poder acceder la sus cuentas o realizar cualquier tipo de transacciones.

Revisando en la página destinada por el banco para poder verificar el estado de los servicios se pudo confirmar que efectivamente el ser servicio está fallando.

Falla de Nequi domingo 9 de noviembre de 2025 Reporte de fallas en Nequi. (Foto: Captura página Nequi 9 de noviembre 2025) (Captura de pantalla.)

Por su parte, varias de las publicaciones de los usuarios de internet se conocen a través de X, antes Twitter, en donde se manifiestan las dificultades con el servicio.

“¡Hola! En este momento la app está presentando intermitencias y las estamos resolviendo lo más rápido posible para volver al 100. Conoce en tiempo real el estado de nuestros servicios en https://nequi.com.co/personas/ayuda/status¡ Te queremos!“, es la respuesta que da el banco a través de su cuenta de X, ante las quejas de los usuarios.

Además, está fallando el servicio de Bre-B para transferir a cuentas de Nequi desde cuentas de Davivienda.