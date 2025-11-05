¿Cómo pedir un crédito desde su celular? Nequi le cuenta cómo hacerlo en minutos

En Colombia, la idea de solicitar un crédito suele estar asociada a procesos largos, trámites complejos y requisitos difíciles de cumplir. Sin embargo, acceder a financiamiento continúa siendo una de las formas más directas para alcanzar metas personales o familiares: iniciar un emprendimiento, pagar estudios, remodelar el hogar o enfrentar un imprevisto económico. Por eso, esta herramienta ha venido ganando relevancia como una vía para cumplir objetivos y mejorar la calidad de vida.

Lo cierto es que, hoy en día, cada vez existen más opciones para acercarse al sistema financiero formal. Según cifras de Asobancaria, con corte a junio de 2024, el 51,2% de los adultos en Colombia contaba con algún tipo de crédito formal en entidades del sector financiero o no financiero. Aunque esta cifra evidencia avances en inclusión, también deja en claro que una parte importante de la población sigue quedando por fuera. El reto no es únicamente acceder, sino hacerlo en condiciones justas, con información transparente y sin caer en alternativas informales como el conocido “gota a gota”, que puede poner en riesgo la integridad y el bienestar financiero de las personas.

Frente a este panorama, una de las propuestas que ha buscado transformar la experiencia de solicitar un crédito es la que ofrece Nequi, plataforma financiera digital y línea de negocio de Bancolombia S.A. Su modelo rompe con la lógica tradicional: las personas pueden solicitar un crédito directamente desde la App, obtener una respuesta inmediata y recibir el desembolso sin necesidad de acercarse a una oficina, hacer filas o reunir documentos en físico. Todo el proceso es digital, claro y sencillo.

La acogida ha sido significativa. Solo en el primer semestre de 2025, más de 359.000 personas recibieron alrededor de 407.000 créditos a través de Nequi, con un valor promedio de $2,3 millones. Pero, más allá de la cifra total, hay un dato clave: el 32,5% de quienes accedieron nunca antes habían tenido experiencia con el sistema financiero formal. Es decir, la originación digital está acercando el crédito a personas que históricamente habían sido excluidas o no se habían sentido cómodas con las opciones tradicionales.

“En Nequi no solo buscamos que las personas accedan a un crédito de forma rápida y digital, sino que lo hagan de manera responsable. Cada oferta se construye con base en la capacidad de pago real del usuario, para que pueda cumplir con sus obligaciones sin afectar su bienestar. Nuestro propósito es que el crédito sea un aliado para avanzar. Ese enfoque, centrado en las personas, ha sido reconocido y nos impulsa a seguir haciendo que el crédito sea cada vez más simple, justo y cercano”, afirmó María del Pilar Correa, líder de estrategia de Nequi.

Pensando en quienes están considerando solicitar un crédito o están entrando por primera vez al sistema financiero, la plataforma comparte algunas recomendaciones para hacerlo de manera informada y segura:

• Gestiona tus finanzas desde la App: entre más uses Nequi para tus movimientos diarios, más clara será tu actividad financiera, lo que puede aumentar las probabilidades de recibir una oferta de crédito.

• Pida solo lo necesario: los montos disponibles van desde $100.000 hasta $10 millones, permitiendo ajustar la solicitud a tu capacidad de pago y a tus metas reales.

• Escoga el tipo de crédito que mejor se adapte a ti: existen dos opciones: el crédito de consumo de bajo monto (hasta $5.278.000, con plazos de 1 a 48 meses) ideal para gastos pequeños o urgentes; y el crédito de libre inversión (hasta $10 millones), orientado a proyectos más grandes o metas a mediano plazo. Ambos cuentan con tasa fija, permiten hacer abonos a capital desde la App y requieren un seguro de vida obligatorio

.• Revisa las condiciones antes de aceptar: la App muestra los plazos, cuotas y condiciones con transparencia. Es importante tomarse un momento para confirmar que se ajustan al bolsillo.

• Cumpla con tus pagos: pagar a tiempo fortalece tu historial crediticio y abre la puerta a mejores oportunidades a futuro.

Para la compañía, el crédito responsable es una palanca para el progreso colectivo. “En un país donde millones aún no logran acceder a préstamos formales, Nequi demuestra que es posible ofrecer una experiencia simple, digital y justa, que se adapte al ritmo real de las finanzas de los colombianos”, complementó María del Pilar.

Este modelo será reconocido con el premio a la Mejor Experiencia al Cliente en los Premios Innovadores Financieros en las Américas 2026 de Fintech Americas. Un reconocimiento que confirma que la tecnología, cuando se diseña desde las personas, puede transformar la relación con la plata y abrir nuevas oportunidades para avanzar.