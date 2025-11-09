Confirman que los explosivos dentro de volqueta en Tunja tenían temporizador para una detonación simultánea

Este sábado, 8 de noviembre, la tranquilidad que caracteriza a Tunja se vio alterada, cuando se escucharon varias detonaciones y se empezaba a reportar la presencia de una volqueta con explosivos en inmediaciones del batallón Simón Bolívar. Con los minutos se confirmaron que se trataban de explosiones controladas por las autoridades.

Se confirmó que esa volqueta que fue parqueada en medio de una calle rodeada por viviendas, en donde habría causado una tragedia monumental, tenía 24 cilindros.

Volqueta cargada con explosivos en Tunja estaría programada para una detonación con temporizador

La volqueta cargada con 24 cilindros bomba fue parqueada en inmediaciones del batallón, puso en evidencia la capacidad de los grupos ilegales para golpear, incluso, a los centros urbanos que son considerados seguros.

Las cámaras de seguridad evidenciaron que la volqueta fue abandonada cerca de las cinco de la mañana en el barrio Alcalá, colindante con el cantón militar. Fueron los mismos vecinos del sector los que reportaron a las autoridades.

Según El Tiempo, el director de la Policía Nacional, general William Rincón, reveló que los expertos antiexplosivos llegaron al sitio a las 5:06 de la mañana y “logran identificar que los explosivos tenían unos temporizadores que estaban adaptados para ser detonados a una hora específica”.

Relató que mientras se adelantaban las labores de desactivación, los artefactos empezaron a explotar de manera consecutiva. “Cuando los expertos están en la desactivación, los cilindros se activan y empiezan a salir los explosivos”.

De los 24 cilindros bomba, seis fueron activados; cuatro detonaron dentro del batallón y dos no alcanzaron a explotar. Los 18 restantes fueron desactivados por los técnicos antiexplosivos.

Finalmente se confirmó que dos civiles resultaron heridos y varios daños materiales en la zona.