“Ese no es el perro”: Dicen tras la entrega del agresor con un perro dentro de un guacal

En la últimas horas, Antioquia y Colombia se conmocionaron al ver un video en el que aparecía un hombre golpeando brutalmente a un perrito, hasta el punto de que muchos suponen que habría perdido la vida. Sin embargo, luego que las autoridades ofrecieran una recompensa de 50 millones de pesos, el sujeto finalmente se entregó y llegó con un perrito dentro de un guacal.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, publicó el video en el que se observa el momento en el que llega el hombre con un guacal en el que supuestamente estaría el perrito agredido.

Dudan que el perrito con el que se entregó hombre de video sea el que fue agredido

“Después de ofrecer una recompensa de 50 millones de pesos y de sentir la presión ciudadana, se presentó ante las autoridades el sujeto señalado de haber atacado con sevicia y crueldad a un perrito. De acuerdo con información, que él mismo les suministró a los Policías, los hechos se habrían presentado en Bolívar el pasado 3 de noviembre. El sujeto llegó con un perrito: es tarea de los veterinarios evaluar si se trata del mismo que aparece en las imágenes y es competencia de fiscaliacol y @PoliciaColombia esclarecer estos hechos", escribió el gobernador a través de su cuenta de X.

En las redes sociales algunos usuarios de internet coinciden en que el perrito agredido no es el mismo que fue llevado en el guacal a la entrega.

“Para mí que no es el mismo perrito que le caiga todo el peso de la ley”, “Obvio debe ser otro perrito que buscó para salvarse del castigo”, “Se escondió hasta que encontró otro perro para librarse de la cárcel”, “Que ese no es el perro miren bien el video” y “Ese no es el perrito”.