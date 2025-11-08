“Nunca pisó un salón de clases”: Jennifer Pedraza sobre caso de Juliana Guerrero

Jennifer Pedraza, congresista y Juliana Guerrero, protagonista de escándalo por nombramiento en el viceministerio de las juventudes. (Foto: captura de pantalla)

La representante Jennifer Pedraza aseguró que le tocó obtener la información por parte de la Fundación Universitaria San José a través de tutela para poder confirmar que Juliana Guerrero “nunca piso un salón” y que no cursó ninguna materia relacionada ni con el supuesto grado de tecnóloga ni mucho menos de profesional.

La representante adelanta procesos judiciales en contra de Juliana Guerrero, a quién el presidente Gustavo Petro pretendía nombrarla como viceministra de la Juventud, adscrita al Ministerio de la Igualdad.

También le puede interesar: Jennifer Pedraza le cantó la tabla a Petro por caso de Juliana Guerrero

“Juliana Guerrero nunca cursó ninguna materia”: Jennifer Pedraza

“Hoy podemos afirmar que los títulos de Juliana Guerrero no solo son irregulares porque ella no haya presentado las pruebas de Saber Pro, sino que además, según lo que acaba de revelar la misma Fundación Universitaria San José, Juliana Guerrero nunca pisó un salón de clases para estudiar ni el tecnólogo ni en Contaduría Publica, pues se sabe que la universidad no cuenta registros de notas, de asistencias, de calificaciones de ninguno de estos dos programas”, dijo Pedraza a través de un video publicado a través de sus redes sociales.

La representante también se preguntó, “¿cómo fue que obtuvo entonces Juliana Guerreo sus dos títulos de Tecnología y de Contaduría Pública?, ¿Habrá habido alguna transacción de por medio? ¿Quizás una transferencia por Nequi? Todo esto le corresponderá investigarlo a la Fiscalía, tras la denuncia que hemos hecho por presunto fraude procesas y falsedad en documento público".

Pedraza también destacó que “tenemos esta información es porque nos tocó entutelar a la Fundación Universitaria San José, quien desde agosto llevaba escondiéndonos esta información tan sencilla, pasamos un derecho de petición y fue a punta de tutela que hemos logrado que hoy la universidad nos responda que Juliana no cursó ninguna de estas materias en esa universidad”.

Según informó la representante Guerrero la denunció ante la Corte Suprema de Justicia, el próximo viernes se verán cara a cada en la audiencia, “vino por lana y salió trasquilada”.