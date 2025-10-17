Jennifer Pedraza le cantó la tabla a Petro por caso de Juliana Guerrero

Jennifer Pedraza, congresista y Juliana Guerrero, protagonista de escándalo por nombramiento en el viceministerio de las juventudes. (Foto: captura de pantalla)

La congresista Jennifer Pedraza le cantó la tabla al presidente Gustavo Petro por el caso de Juliana Guerrero, a la que insisten en nombrar viceministra de Juventud a través del Ministerio de la Igualdad y que Pedraza denunció ante la Fiscalía General de la Nación por varios delitos, tras conocerse el escándalo por haber recibido grado de contadora sin haber presentado las pruebas SaberPro.

La congresista insistió en que Petro es cómplice de la corrupción de su gobierno y le pidió que “no sea descarado”, luego que publicara un mensaje en su cuenta de X en el que se refirió al escándalo.

Congresista le cantó la tabla a Petro por defender a Juliana Guerrero

“No presidente, no sea descarado a la hora de hacerse el de la vista gorda con la corrupción dentro de su propio gobierno. Para hacerle corta la historia, Juliana Guerrero es la Jenifer Arias de su gobierno. Juliana Guerrero es la Julián Bedoya de su gobierno, y si le indignaron estos casos en el pasado frente a otros gobiernos; entonces, ¿por qué es cómplice de la corrupción en su propio gobierno?“, dice la congresista en la primera parte del video que publicó a través de su cuenta de Tiktok,

Luego, indicó que ya la Fiscalía le abrió noticia criminal e indagatoria preliminar contra Juliana Guerrero por las denuncias que ha hecho desde su curul.

“Ella habría podido haber incurrido en fraude procesal y en falsedad en documento público, porque sus títulos profesionales, el de tecnóloga y el de contadora pública son nulos; es decir, como si nunca hubieran existido, porque ni presentó las pruebas Saber TYT, ni presentó las pruebas SaberPro, lo cual es un requisito legal para que un título profesional pueda expedirse”, dijo la congresista.

Pedraza confirmó que Juliana Guerrero no aparece reportada en las bases de datos del Ministerio de Educación, ni como admitida, ni como matriculada, ni como estudiante, ni como egresada.

“Si usted presidente, Gustavo Petro, y su ministro de la Igualdad, Juan Florián posesionan a Juliana Guerrero como viceministra de las juventudes, de una vez le anuncio que lo denunciaré por prevaricato y haré todo lo posible por tumbar ese nombramiento”, dijo Pedraza.