Cifras & Conceptos defiende legalidad de su encuesta: “Cumplimos todos los requisitos de la ley”

El director de Cifras & Conceptos, César Caballero, habló con PUBLIMETRO COLOMBIA y aseguró que la firma cumplió plenamente con la Ley 2494 de 2025 en la publicación de su más reciente encuesta denominada Polimétrica, divulgada el pasado 4 de noviembre.

Según explicó, el estudio se publicó después de levantada la restricción legal que impedía difundir encuestas electorales hasta el 1 de noviembre, que son los tres meses antes al primer día de inscripción de candidatos que será el 31 de enero de 2026.

Cifras & Conceptos explica por qué su encuesta cumple con las reglas electorales

“Las encuestas con intención de voto se pueden publicar desde el primero de noviembre, y nosotros la publicamos el 4. La veda terminó el 31 de octubre”, afirmó Caballero.

El ejecutivo aclaró que la ley no prohíbe realizar encuestas antes del 1 de noviembre, sino únicamente publicarlas. “Yo puedo recoger los datos antes, lo que no puedo hacer es difundirlos. En la veda hicimos varias encuestas que no se publicaron, cumpliendo la ley”, señaló.

Frente a las críticas por la no inclusión de algunos precandidatos presidenciales, como Enrique Peñalosa y Alfredo Saade, Caballero fue enfático en que la obligación de incluir a todos los aspirantes solo aplica una vez se hayan inscrito oficialmente como candidatos ante la autoridad electoral.

“La ley dice explícitamente que hay que incluir a los candidatos presidenciales una vez inscritos. Hoy nadie es candidato presidencial; hay más de 100 precandidatos. Es imposible incluirlos a todos, por eso se seleccionaron según los agrupamientos políticos conocidos públicamente”, explicó.

Caballero también respondió a quienes han cuestionado el cumplimiento del requisito de registro ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Indicó que la firma está en proceso de reportar la encuesta, dentro de los plazos que establece la ley.

“La ley es clarísima: las encuestas deben reportarse al CNE después de publicadas, no antes. Tenemos cinco días hábiles para hacerlo, y estamos cumpliendo ese procedimiento”, subrayó.

Finalmente, el director de Cifras & Conceptos insistió en que la empresa cuenta con un sistema de gestión de calidad y cumple con todos los criterios técnicos y legales exigidos. “Estamos dentro de la ley y los que dicen lo contrario simplemente no la han leído bien”, concluyó.