“Solo un país que recuerda puede volver a creer”: Fico en conmemoración del Holocausto del Palacio de Justicia

Este jueves, 6 de noviembre, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció por la conmemoración del Holocausto del Palacio de Justicia que cumple 40 años de ser uno de los episodios más dolorosos del país. El mandatario lanzó varios mensajes y entre ellos aseguró que ese día “ardió la confianza en las instituciones”.

Fico también dijo que conmemorar esta fecha es un deber con todas las víctimas y que se debe defender a toda cosas la justicia.

Federico Gutiérrez aseguró que recordar es un deber con las víctimas del Palacio de Justicia

“El Palacio de Justicia ardió y con él parte de la confianza en nuestras instituciones. Recordar no es quedarnos en el pasado, es un deber con las víctimas. Es defender lo que tanto nos costó: la justicia, la democracia y la verdad”, dijo Federico Gutiérrez a través de un video publicado en sus redes sociales.

Luego agregó que: “Hoy cuando algunos creen que opinar vale más que gobernar, recordamos que sin justicia no hay nación posible. En Medellín quisimos dejar un símbolo. Esta obra, ‘Vacío presente’, representa a Colombia herida sí, pero de pie. Un país que carga sus cicatrices, pero que no se rinde porque sigue creyendo que la justicia puede levantarse de las ruinas”.

El mandatario de los medellinenses también dijo que la escultura “nos recuerda que la memoria no se borra, se honra, que las cicatrices no solo son heridas, son señales de resistencia y que de la oscuridad puede levantarse la luz de la justicia y la esperanza”.

También agregó que desde Medellín se honra la memoria de quienes murieron por defender la ley y que se reafirma el “compromiso con la verdad, con las víctimas y con la justicia, porque solo un país que recuerda puede volver a creer”.