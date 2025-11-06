Crisis en importante clínica de Barrancabermeja por millonaria deuda de la Nueva EPS

Una deuda que asciende a 30.000 millones de pesos tiene en vilo a los afiliados de la Nueva EPS en Barrancabermeja. La Unidad Clínica La Magdalena anunció el cierre del servicio a los usuarios de esta entidad, que conforman el 67 % de su atención, por incumplimientos de pagos.

“Para nosotros es muy difícil poder cumplir a cabalidad, de aquí en adelante, con el tema de pagos de medicamentos, insumos, con el pago de los especialistas, el talento humano” afirmó la gerente de la clínica, Karen Sarmiento, en una rueda de prensa convocada para dar a conocer la situación.

Luis Fernando Castro, director médico del hospital, mencionó que ese incumplimiento de 30.000 millones de pesos dificulta las operaciones del lugar: “en el giro del mes pasado llegaron 0 pesos, no llegó un solo peso, y en el anterior fue un (monto) mínimo, giros que no alcanzan casi ni para sostener los servicios públicos de la clínica”.

La directiva recalcó que la clínica seguirá atendiendo las urgencias vitales, pediátricas y ginecobstétricas. Sin embargo, en cuanto quienes requieran esto se estabilicen, serán remitidos a otros centros de salud que defina la Nueva EPS.

Ante la gravedad del panorama para las personas afiliadas, la Alcaldía de Barrancabermeja anunció que activó las redes primaria y complementaria, integradas por la Clínica San Nicolás, Forpresalud, el Hospital Regional del Magdalena Medio y los centros de salud de la ESE Barrancabermeja.