Noticias

Estratos 1, 2 y 3 podrán renovar sus neveras con descuento tributario

La renovación de neveras en Colombia toma fuerza gracias a incentivos tributarios que reducen el IVA al 5% para hogares de estratos 1, 2 y 3 que entreguen su equipo antiguo.

La nevera es uno de los electrodomésticos más delicados
La nevera es uno de los electrodomésticos más delicados (Freepik)
Por Luisa Toquica

Cada año, miles de familias en Colombia renuevan sus neveras para acceder a tecnologías más eficientes. Hoy, este proceso se fortalece gracias a incentivos tributarios que buscan impulsar la sustitución de equipos antiguos y reducir la contaminación por residuos eléctricos y electrónicos (RAEE).

De acuerdo con el Global E-Waste Monitor 2024, en 2022 se generaron 62 millones de toneladas de desechos electrónicos en el mundo, un 82% más frente a 2010, convirtiéndose en uno de los flujos de residuos de mayor crecimiento. América Latina enfrenta uno de los mayores retos: gran parte de esos residuos no se trata adecuadamente.

En Colombia, pese a la existencia de normativa para la recolección de RAEE, aún es común que neveras en desuso terminen en la basura común o almacenadas por años, liberando gases refrigerantes, aceites o metales pesados que contaminan aguas, suelos y ecosistemas.

Para contrarrestar esta situación, mabe, Red Verde y Orinoco E-Scrap trabajan de forma articulada en la recolección, gestión y aprovechamiento de electrodomésticos en desuso. La estrategia incluye puntos autorizados, campañas de educación ciudadana y el impulso de beneficios tributarios para promover la entrega de neveras antiguas.

“Con nuestra iniciativa mabe Green Cycle apostamos por educar al consumidor frente al correcto descarte, evitando impactos ambientales y a la salud”, señaló Andrés Santana, gerente de Sustentabilidad Ambiental para la región Andina de mabe.

¿Cómo funciona el beneficio? Solo paga el 5% del IVA

Se reactivó este incentivo a través del programa Green Cycle, que permite a consumidores de estratos 1, 2 y 3 adquirir una nevera nueva más eficiente pagando solo el 5% del IVA, siempre que entreguen su equipo antiguo.

El beneficio aplica para neveras con precio igual o menor a 30 UVT.

“Una nevera que cuesta alrededor de $1.666.000 con IVA del 19% puede quedar en $1.470.000 pagando solo el 5% del impuesto”, explicó Olga Colombia Ortiz, directora de Red Verde.

Además del ahorro económico, el programa garantiza que los equipos retirados se gestionen de forma ambientalmente adecuada.

Fiona: tecnología que transforma residuos en nuevas oportunidades

El proceso de reciclaje se potencia en la planta Orinoco E-Scrap, en Funza, donde opera Fiona, una de las máquinas más avanzadas en América Latina para el tratamiento de RAEE.

Gracias a esta tecnología y a la gestión de las entidades aliadas:

  • En 2025 ya se han gestionado 1.600 toneladas de residuos electrónicos
  • La meta es llegar a 2.000 toneladas en 2025
  • Alcanzar 4.600 toneladas en 2026
  • Llegar a 22.000 toneladas para 2030

Estas cifras se suman a las más de 800 toneladas gestionadas en 2024, un incremento del 30% frente al año anterior.


Tags

Lo que debe saber

Lo Último