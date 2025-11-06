Estratos 1, 2 y 3 podrán renovar sus neveras con descuento tributario

La nevera es uno de los electrodomésticos más delicados

Cada año, miles de familias en Colombia renuevan sus neveras para acceder a tecnologías más eficientes. Hoy, este proceso se fortalece gracias a incentivos tributarios que buscan impulsar la sustitución de equipos antiguos y reducir la contaminación por residuos eléctricos y electrónicos (RAEE).

De acuerdo con el Global E-Waste Monitor 2024, en 2022 se generaron 62 millones de toneladas de desechos electrónicos en el mundo, un 82% más frente a 2010, convirtiéndose en uno de los flujos de residuos de mayor crecimiento. América Latina enfrenta uno de los mayores retos: gran parte de esos residuos no se trata adecuadamente.

En Colombia, pese a la existencia de normativa para la recolección de RAEE, aún es común que neveras en desuso terminen en la basura común o almacenadas por años, liberando gases refrigerantes, aceites o metales pesados que contaminan aguas, suelos y ecosistemas.

Para contrarrestar esta situación, mabe, Red Verde y Orinoco E-Scrap trabajan de forma articulada en la recolección, gestión y aprovechamiento de electrodomésticos en desuso. La estrategia incluye puntos autorizados, campañas de educación ciudadana y el impulso de beneficios tributarios para promover la entrega de neveras antiguas.

“Con nuestra iniciativa mabe Green Cycle apostamos por educar al consumidor frente al correcto descarte, evitando impactos ambientales y a la salud”, señaló Andrés Santana, gerente de Sustentabilidad Ambiental para la región Andina de mabe.

¿Cómo funciona el beneficio? Solo paga el 5% del IVA

Se reactivó este incentivo a través del programa Green Cycle, que permite a consumidores de estratos 1, 2 y 3 adquirir una nevera nueva más eficiente pagando solo el 5% del IVA, siempre que entreguen su equipo antiguo.

El beneficio aplica para neveras con precio igual o menor a 30 UVT.

“Una nevera que cuesta alrededor de $1.666.000 con IVA del 19% puede quedar en $1.470.000 pagando solo el 5% del impuesto”, explicó Olga Colombia Ortiz, directora de Red Verde.

Además del ahorro económico, el programa garantiza que los equipos retirados se gestionen de forma ambientalmente adecuada.

Fiona: tecnología que transforma residuos en nuevas oportunidades

El proceso de reciclaje se potencia en la planta Orinoco E-Scrap, en Funza, donde opera Fiona, una de las máquinas más avanzadas en América Latina para el tratamiento de RAEE.

Gracias a esta tecnología y a la gestión de las entidades aliadas:

En 2025 ya se han gestionado 1.600 toneladas de residuos electrónicos

ya se han gestionado La meta es llegar a 2.000 toneladas en 2025

Alcanzar 4.600 toneladas en 2026

Llegar a 22.000 toneladas para 2030

Estas cifras se suman a las más de 800 toneladas gestionadas en 2024, un incremento del 30% frente al año anterior.



