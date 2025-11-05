¿Quién tiene que pagar el ICA? Así puede saber si tiene que pagar este impuesto en Bogotá

La Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) anunció una ofensiva para recuperar más de $104.000 millones que 1.133 contribuyentes adeudan por el impuesto de Industria y Comercio (ICA) entre los años 2012 y 2025. El propósito es fortalecer las finanzas públicas de la capital e incentivar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Luis Fernando Granados, director de Cobro de la SDH, explicó que estos recursos representan una parte significativa del presupuesto de inversión de Bogotá. “Seguimos con la tarea de gestionar la cartera que le adeudan a la ciudad. Por ello, estaremos contactando a los contribuyentes que presentan deudas del ICA. Quienes tengan dudas pueden conectarse con nuestro asistente virtual NovhA o visitar los puntos de atención especializados para recibir orientación”, afirmó.

La entidad recordó que quienes no se pongan al día podrían enfrentar embargos de bienes o cuentas bancarias, de acuerdo con los mecanismos de cobro coactivo vigentes.

Acuerdos de pago disponibles para 2025

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Hacienda, los contribuyentes morosos podrán suscribir acuerdos de pago en 2025 con un abono inicial del 10% del valor total de la deuda, incluyendo intereses y sanciones.

La solicitud puede hacerse directamente por el deudor o mediante un tercero que garantice el pago. Además, los acuerdos podrán aplicarse para obligaciones con saldo igual o superior a $1.155.200 (100 UVB en 2025).

Las facilidades de pago se dividen en dos modalidades:

Plazo menor a un año: sin necesidad de garantía.

sin necesidad de garantía. Plazo de hasta cinco años: con garantía respaldada en bienes o activos del contribuyente.

Paso a paso para solicitar un acuerdo de pago en Bogotá

Para realizar la solicitud, la SDH indicó el siguiente procedimiento:

Ingrese al portal web de la Secretaría Distrital de Hacienda. Diríjase a la sección PQRS y seleccione la opción Acuerdos de pago. En la parte inferior, haga clic en ‘Radicar’. Complete el Formulario de peticiones y trámites con la información requerida. Adjunte los documentos solicitados y envíe su solicitud.

Los documentos obligatorios incluyen el formulario firmado, fotocopia de la cédula o certificado de representación legal, el comprobante del abono inicial del 10%, y los soportes de la garantía cuando el plazo supere un año.

Con esta estrategia, la Secretaría Distrital de Hacienda busca aumentar el recaudo y promover la cultura de pago entre los contribuyentes bogotanos. La entidad insiste en que ponerse al día con los impuestos no solo evita sanciones, sino que contribuye al desarrollo de proyectos sociales y de infraestructura en la capital.