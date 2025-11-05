Abelardo de la Espriella denunció al presidente Petro por el delito de traición a la patria ¿Tiene futuro la denuncia o es humo político?

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella volvió a encender la polémica política anunciando una denuncia contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. El abogado aseguró que el mandatario cometió el delito de traición a la patria, por lo que la justicia debería investigar su accionar.

El anuncio de la denuncia lo realizó junto a Miguel Polo Polo y en el Congreso de la República; desde ese recinto aseguró que “el presidente de la República ha violado sistemáticamente la ley, entregando territorios a los grupos narcoterroristas, empoderando a los delincuentes, afectando la economía colombiana, financiándose ilegalmente para llegar al poder, amén, de todas las faltas disciplinarias y éticas en las que ha incurrido“.

Teniendo esto en cuenta, De la Espriella dijo: “por tanto, y con fundamento en la violación de ese juramento, estoy presentando ante la Comisión de Acusaciones una denuncia por traición a la patria contra Gustavo Petro Urego”.

Abelardo de la Espriella aseguró que Colombia no quiere consituyente

El precandidato también se fue en contra del principal proyecto del presidente Petro: “No queremos constituyente, queremos un juicio político y el Congreso de la República, la Comisión de Acusación tiene la responsabilidad histórica de hacer justicia y de no permitir que el presidente de la República siga maltratando y desconociendo la Constitución y la ley”.

Finalmente, falta ver si esta denuncia tiene futuro o, por el contrario, es una estrategia política para generar humo y enfrentamiento entre la izquierda y la derecha del país. Eso sí, es evidente que este tipo de acciones aumentan el clima polarizante en el que se encuentra Colombia; además, de tener éxito su denuncia, es posible que tenga un gran impacto en las elecciones presidenciales del 2026.