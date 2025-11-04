Noticias

Zona de la Región Metropolitana de Bogotá impuso toque de queda para menores por el resto del año

Hasta el 31 de diciembre fue impuesta la medida que restringirá a los menores de 18 años.

Toque de queda para menores por lo que queda del año en zona de la Región Metropolitana de Bogotá
Toque de queda Colombia (Policía de Colombia)
Por Evaristo Pérez

Hasta el 31 de diciembre del presente año fue impuesta la medida de Toque de Queda para menores de edad que restringirá a los menores de 18 años entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana en una zona de la Región Metropolitana de Bogotá, puntualmente en el municipio de Fusagasugá que fue anexado recientemente.

Este martes 4 de noviembre se hizo de conocimiento público el decreto 135 de 2025 dictado por la Administración Municipal y decretado el pasado 30 de octubre.

De acuerdo con el documento, dicha medida se establece “con el propósito de proteger la integridad de niños, niñas y adolescentes, así como fortalecer la seguridad y convivencia”.

Medidas del Toque de Queda para menores en Fusagasugá

  • Rige desde las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m.
  • Desde el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2025
  • Restricción del tránsito de menores de 18 años en espacios públicos (parques, plazas, avenidas o miradores)
  • Restricción en establecimientos de comercio abiertos al público durante este horario

Excepciones a la medida

  • casos de urgencia médica o circunstancias de emergencia o gravedad (acompañados por sus padres o tutores)

Toque de queda para menores de edad en Fusagasugá durante el fin de año

“- La medida adoptada por la Administración Municipal regirá entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m., a partir del 1 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2025, para restringir el tránsito de menores de 18 años en sitios públicos o establecimientos comerciales.

- Se exceptúan los casos de urgencia médica o circunstancias de emergencia o gravedad, siempre que estén acompañados de sus padres o tutores.

Fusagasugá, 4 de noviembre de 2025. Con el propósito de proteger la integridad de niños, niñas y adolescentes, así como fortalecer la seguridad y convivencia ciudadana en Fusagasugá, la Administración Municipal informa a la ciudadanía que, mediante el Decreto 136, se establece el toque de queda para menores de edad en el municipio entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., a partir del sábado 1 de noviembre y hasta el miércoles 31 de diciembre de 2025.

La medida dispone la restricción del tránsito de menores de 18 años en espacios públicos como parques, plazas, avenidas o miradores, ni en establecimientos de comercio abiertos al público durante este horario.

Se exceptúa de esta medida a los menores de edad que se encuentren en situación de urgencia médica o en circunstancias que revistan emergencia o gravedad, siempre y cuando estén acompañados por sus padres o tutores.

Los padres, madres y acudientes deberán garantizar el cumplimiento de esta disposición, que busca prevenir situaciones que pongan en riesgo la seguridad y el bienestar de los menores de edad.

Esta acción preventiva hace parte de la estrategia integral de seguridad impulsada por la Alcaldía de Fusagasugá, en articulación con las autoridades de Policía y demás entidades competentes. Con ella, se busca promover entornos protectores, prevenir la vinculación de menores a situaciones de riesgo y fomentar la corresponsabilidad de toda la comunidad en la protección de la infancia y la adolescencia.

Con respecto a las medidas frente al consumo, porte, distribución o comercialización de sustancias psicoactivas, se deja en firme lo adoptado en el Decreto 155 de 2024, por medio del cual se declararon ‘Zonas Libres de Drogas’ en el sector urbano y rural, por estar cerca de colegios, parques y espacios públicos donde no se tiene permitido el consumo de alucinógenos a nivel nacional.

La Alcaldía de Fusagasugá reafirma su compromiso con el bienestar de las familias fusagasugueñas y con la construcción de un municipio más seguro, por lo cual, hace un llamado a acatar las medidas y supervisar de manera permanente las actuaciones de niños, niñas y adolescentes para garantizar su bienestar”.

